民調冷冰冰民心熱呼呼？外媒直擊川普造勢現場：川粉堅信將獲大勝

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▲川粉似乎都認為川普會贏，且將是大贏。圖為密爾瓦基造勢現場內的支持者與川普。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選將於11月5日投票，自民主黨改提名賀錦麗（Kamala Harris）參選後，選戰局勢丕變，多份民調都顯示賀錦麗已迎頭趕上，一些全國民調更顯示賀錦麗對川普（Donald Trump）取得微弱優勢。不過，美國媒體直擊川普在密西根州的造勢場合，川粉們無視民調變化，幾乎均堅信川普將會以壓倒優勢贏得大選，更有民眾直言如果看新聞，會覺得賀錦麗將勝選，「但美國的心（heart of America）會告訴你贏的將是川普」。根據《Political》報導，記者實際前往川普在密西根州的造勢場合觀察，發現川粉們連保守派媒體福斯新聞的民調也不相信，報導內文形容，川粉無法想像自己在11月6日醒來發現川普沒有勝選，如果事情真的發生，那麼一定是賀錦麗作弊或是選舉被操縱了。共和黨的民調專家法布里齊奧（Tony Fabrizio）認為目前選戰是勢均力敵，但是在造勢現場，報導訪問多位現場民眾，沒有人在乎民調數字，大家都認為川普會贏，且將是大贏。相較於川粉的強烈信心，川普陣營顯然沒有那麼肯定。川普在台上的演說持續強化了自己在選戰中取得領先的說法，川普稱那些民調結果都是被操縱的，而他每次造勢活動現場均湧入大批支持民眾，川普說這就是他支持度領先賀錦麗的證據。然而，密西根州共和黨前資深眾議員胡克斯特拉（Pete Hoekstra）直言，密西根的選情很激烈。胡克斯特拉透露，大約一個多禮拜前才與川普通過電話，他認為密西根州選民在乎的是經濟，還是經濟，然後依然是經濟，接著才是移民。胡克斯特拉建議川普可以多關注這些「選民在乎的議題」。