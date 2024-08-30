黃仁勳強調「AI技術增強生產力」　承諾輝達每年推出新產品

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人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）昨（29）公布財報後，股價盤後一度下跌8%，針對市場和投資人對於Blackwell晶片延遲出貨的疑慮不斷，輝達執行長黃仁勳也接連接受《彭博》、《金融時報》專訪，強調Blackwell晶片就算延後出貨，也不影響輝達每年推出新產品的規劃。輝達28日盤後公布上季財報，季營收達300.4億美元、再創新高，季增15％、年增122％，優於市場預期的287億美元，但第三財季營收預計成長幅度僅83%，並未達到市場預期，面對Blackwell晶片延遲出貨的疑慮不斷，執行長黃仁勳在財報說明會上表示，blackwell 的生產過程遇到了一些挑戰，需要修改部分製造流程。不過輝達也強調，儘管需要面對部分調整，預計截至明年1月底的第四季度，blackwell 晶片仍將替輝達帶來數十億美元的營收貢獻。黃仁勳也指出，設計問題不會延誤Blackwell晶片的出貨，將在第四季度開始生產，在他接受《金融時報》訪問時，他也提到了Blackwell晶片的設計與軟體的撰寫，背後都與生成式AI有關，他稱輝達本身借助人工智慧在加速資料處理、協助設計與製造產品方面，取得生產力的大幅提升，AI使2萬名工程師「感覺就像6萬名人力」。他也提到，輝達就像是「全球最小的大企業」，承諾後繼產品會逐年更新，工程師也正在研發接下來兩個世代的晶片，並且會保持一年公開一項新產品的節奏。