中信兄弟3:1擊敗富邦悍將！苦吞單月16敗　追平中職史上最慘紀錄

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▲象魔力4局失1分退場，完成他在中職可能的最後一場先發。（圖／中信兄弟提供）

▲象魔力先發4局失1分，幫助中信兄弟奪勝。（圖／兄弟提供）

中信兄弟今（30）日作客新莊富邦悍將主場，結果兄弟靠著洋投象魔力主投4局僅失1分好投，加上富邦悍將自亂陣腳，中職聯盟過去單月最多敗場紀錄是單月16敗，共發生過4次，中信兄弟曾包辦2次，兄弟中繼投手黃恩賜投2局無失分，呂彥青、蔡齊哲、吳俊偉上陣都力保無失分。2018年4月的中信兄弟也曾有單月16敗的紀錄，沒想到6年後，富邦悍將又再度追平此難堪紀錄，而回顧隊史，富邦前身興農牛也在2012年8月達成此紀錄。