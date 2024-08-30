中信兄弟3:1擊敗富邦悍將！苦吞單月16敗　追平中職史上最慘紀錄

中信兄弟今（30）日作客新莊富邦悍將主場，結果兄弟靠著洋投象魔力主投4局僅失1分好投，加上富邦悍將自亂陣腳，終場以3:1贏球，富邦悍將單月16敗，追平中職史上最慘紀錄，這場是831洋將大限前的最後一場賽事，而象魔力也可能在這場比賽完後，就此告別中職一軍舞台，而兄弟打線也力挺，4局上攻下2分，6局上又靠江少慶暴投取分，富邦悍將無力回天，只好吞下難堪紀錄。明天若再輸，就會創下單月17敗的新紀錄。
富邦16敗平紀錄 張育成復出也無力
中職聯盟過去單月最多敗場紀錄是單月16敗，共發生過4次，中信兄弟曾包辦2次，分別是2012年8月的興農牛、2014年5月的中信兄弟、2015年9月的統一獅隊與2018年4月的中信兄弟。而富邦悍將今年8月也完成16敗，明天若再輸，就會創下17敗的新紀錄。
此役兄弟推出洋投象魔力先發，他主投4局共用83球，被打6安打失1分，表現十分亮眼，也維持他生涯對戰富邦不敗本色。兄弟中繼投手黃恩賜投2局無失分，呂彥青、蔡齊哲、吳俊偉上陣都力保無失分。
兄弟打線面對江少慶，前3局都沒有攻勢，但4局上宋晟睿二壘安打上壘，加上許基宏敲安先馳得點，曾頌恩敲安追加分數，富邦下半局由董子恩二壘安打送回申皓瑋追回1分，不過江少慶6局上又發生要命暴投失分，讓富邦毫無機會逆轉。
2018年4月的中信兄弟也曾有單月16敗的紀錄，沒想到6年後，富邦悍將又再度追平此難堪紀錄，而回顧隊史，富邦前身興農牛也在2012年8月達成此紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中職聯盟過去單月最多敗場紀錄是單月16敗，共發生過4次，中信兄弟曾包辦2次，分別是2012年8月的興農牛、2014年5月的中信兄弟、2015年9月的統一獅隊與2018年4月的中信兄弟。而富邦悍將今年8月也完成16敗，明天若再輸，就會創下17敗的新紀錄。
此役兄弟推出洋投象魔力先發，他主投4局共用83球，被打6安打失1分，表現十分亮眼，也維持他生涯對戰富邦不敗本色。兄弟中繼投手黃恩賜投2局無失分，呂彥青、蔡齊哲、吳俊偉上陣都力保無失分。
兄弟打線面對江少慶，前3局都沒有攻勢，但4局上宋晟睿二壘安打上壘，加上許基宏敲安先馳得點，曾頌恩敲安追加分數，富邦下半局由董子恩二壘安打送回申皓瑋追回1分，不過江少慶6局上又發生要命暴投失分，讓富邦毫無機會逆轉。
2018年4月的中信兄弟也曾有單月16敗的紀錄，沒想到6年後，富邦悍將又再度追平此難堪紀錄，而回顧隊史，富邦前身興農牛也在2012年8月達成此紀錄。