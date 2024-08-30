江蕙傳復出惹歌迷不爽！曾花10萬買「封麥紀念酒」他氣炸喊告詐欺

展榮、展瑞赴泰國豔遇不斷！當場被妖姬獻吻　得到小姐姐嬌喘聲

記者吳昕蓓／台北報導

▲雙胞胎兄弟展榮（左）、展瑞（右）到泰國豔遇不斷，不但被泰國妖姬獻吻，還得到水上市場小姐姐的嬌喘聲。（圖／甲上娛樂提供）
▲雙胞胎兄弟展榮（左）、展瑞（右）到泰國豔遇不斷，不但被泰國妖姬獻吻，還得到水上市場小姐姐的嬌喘聲。（圖／甲上娛樂提供）
YouTuber團體「這群人TGOP」擁有3百多萬訂閱，雙胞胎兄弟展榮、展瑞跨足影視歌全方位發展，今（30）日宣布主持新型態旅遊實境秀《這群人在旅行-泰國特別篇》將於9月14日首播。他們為節目出任務赴泰國曼谷收集當地特色聲音，放進全新單曲〈好熱〉中，成功獲得泰國妖姬獻吻聲及水上市場小姐姐殺價嬌喘聲，兄弟倆這趟旅程受到泰國美女喜愛，豔遇滿滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲展榮、展瑞十分受泰國美女喜愛，豔遇滿滿。（圖／甲上娛樂提供）
▲兄弟倆十分受泰國美女喜愛，豔遇滿滿。（圖／甲上娛樂提供）
挑戰搜集泰國特色聲音　展榮展瑞得到小姐姐嬌喘聲

《這群人在旅行-泰國特別篇》透過旅遊實境秀方式，讓主持人展榮、展瑞挑戰在5天4夜內收集各種泰國特色聲音，融入他們創作的EDM單曲中，並在最後一晚於當地進行一場不NG的成果發表會。

不僅要主持、當「蹦桑」（收音師），還要抽時間練歌、練舞，任務可說是相當艱鉅，所幸展榮、展瑞的強大魅力讓他們順利找到素材，兩人所到之處豔遇滿滿，在河濱碼頭夜市被泰國妖姬主動獻吻、稱讚他們很帥，成功獲得「吻聲」，去水上市場與店家小姐姐討價還價，又如願得到迷人嬌喘聲。

▲展榮展瑞在泰國第一晚直奔熱鬧的碼頭夜市。（圖／甲上娛樂提供）
▲兩人在泰國第一晚直奔熱鬧的碼頭夜市。（圖／甲上娛樂提供）
展榮展瑞瞬間融入泰國當地　專心用心感受

展榮、展瑞身為團長、副團長，執導過不少頻道短片和創作廣告作品都廣受好評，以前都要自己拿手機邊講邊拍，這回有製作單位幫忙企劃、錄製，讓展榮感動到當場跳起現代舞，有感而發地說：「以前要自己一邊講話一邊錄，第一次不需要分心，可以用身體用心感受！」兩人瞬間融入當地，搭乘觀光船與民眾一起跳舞超Chill，展瑞還被駐唱歌手邀請上台同歡，讓展榮與有榮焉高喊：「他是我弟！」


百萬YTR魚乾合體日網紅「認證撞臉」！展榮大驚：我以為是雙胞胎

展榮突爆「好想公開某事」！認是感情相關　深夜再提下個交往對象

這群人停更5個月！展榮突爆「好想公開某事」　認了：和感情有關

波特王：第2波赴中拍片網紅出現！「欸你這週要幹嘛」跳出來澄清

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生