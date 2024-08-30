展榮、展瑞赴泰國豔遇不斷！當場被妖姬獻吻　得到小姐姐嬌喘聲

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▲兄弟倆十分受泰國美女喜愛，豔遇滿滿。（圖／甲上娛樂提供）

▲兩人在泰國第一晚直奔熱鬧的碼頭夜市。（圖／甲上娛樂提供）

YouTuber團體「這群人TGOP」擁有3百多萬訂閱，雙胞胎兄弟展榮、展瑞跨足影視歌全方位發展，今（30）日宣布主持新型態旅遊實境秀《這群人在旅行-泰國特別篇》將於9月14日首播。他們為節目出任務赴泰國曼谷收集當地特色聲音，放進全新單曲〈好熱〉中，成功獲得泰國妖姬獻吻聲及水上市場小姐姐殺價嬌喘聲，兄弟倆這趟旅程受到泰國美女喜愛，豔遇滿滿。《這群人在旅行-泰國特別篇》透過旅遊實境秀方式，讓主持人展榮、展瑞挑戰在5天4夜內收集各種泰國特色聲音，融入他們創作的EDM單曲中，並在最後一晚於當地進行一場不NG的成果發表會。不僅要主持、當「蹦桑」（收音師），還要抽時間練歌、練舞，任務可說是相當艱鉅，所幸展榮、展瑞的強大魅力讓他們順利找到素材，兩人所到之處豔遇滿滿，在河濱碼頭夜市被泰國妖姬主動獻吻、稱讚他們很帥，成功獲得「吻聲」，去水上市場與店家小姐姐討價還價，又如願得到迷人嬌喘聲。展榮、展瑞身為團長、副團長，執導過不少頻道短片和創作廣告作品都廣受好評，以前都要自己拿手機邊講邊拍，這回有製作單位幫忙企劃、錄製，讓展榮感動到當場跳起現代舞，有感而發地說：「以前要自己一邊講話一邊錄，第一次不需要分心，可以用身體用心感受！」兩人瞬間融入當地，搭乘觀光船與民眾一起跳舞超Chill，展瑞還被駐唱歌手邀請上台同歡，讓展榮與有榮焉高喊：「他是我弟！」