象魔力賽後感動哭了！睽違515天重返一軍舞台：「對我意義深重」

象魔力哭了！中信兄弟今（30）日在新莊球場以3:1擊敗富邦悍將，先發投手象魔力主投4局僅失1分，雖然無關勝敗，但他睽違515天再度回到一軍舞台，賽後也感動哭了，象魔力表示：「我情緒很激動，也很開心，很興奮可以回來，這復健過程很難熬，我還是撐過來了，感謝球迷、球團還有我的隊友，以及在屏東基地，所有行政人員跟球團上下的支持，我很感謝你們。」
象魔力感動爆哭 感謝球迷支持
象魔力去年動刀，相隔超過一年才回到一軍，就必須要面臨831洋將大限的考驗，他說：「這一切都交給上帝，他的決定，我就是準備好我自己，維持健康、強壯，以及展現我的投球強度，雖然不知道最後的決定，還是要把自己準備好。」
象魔力提到，今天4局投完，其實還想繼續，他說：「我感覺很棒，我花了很久的時間回到這裡，可以投出我想要的內容，雖然我還不是百分百到位，但我很感謝有這樣的機會，也很興奮，當下想投更多，但還在建立自己的投球數階段，我對自己還有更多的期望。」
今天賽前，象魔力也跟全隊發表感言，他透露，自己很感謝全隊支持，默默支持他，沒有放棄他，這也花了很多時間，讓他情緒激動，很興奮可以上場，他說：「能穿上中信兄弟的球衣，這對我意義重大。」
而象魔力說著說著就開始拭淚，「我很尊敬每一位球員，也很興奮，可以站上來這裡，可以讓大家看到我健康，是很棒的感覺，這讓我很感動，意義很重大。」
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象魔力去年動刀，相隔超過一年才回到一軍，就必須要面臨831洋將大限的考驗，他說：「這一切都交給上帝，他的決定，我就是準備好我自己，維持健康、強壯，以及展現我的投球強度，雖然不知道最後的決定，還是要把自己準備好。」
象魔力提到，今天4局投完，其實還想繼續，他說：「我感覺很棒，我花了很久的時間回到這裡，可以投出我想要的內容，雖然我還不是百分百到位，但我很感謝有這樣的機會，也很興奮，當下想投更多，但還在建立自己的投球數階段，我對自己還有更多的期望。」
今天賽前，象魔力也跟全隊發表感言，他透露，自己很感謝全隊支持，默默支持他，沒有放棄他，這也花了很多時間，讓他情緒激動，很興奮可以上場，他說：「能穿上中信兄弟的球衣，這對我意義重大。」
而象魔力說著說著就開始拭淚，「我很尊敬每一位球員，也很興奮，可以站上來這裡，可以讓大家看到我健康，是很棒的感覺，這讓我很感動，意義很重大。」