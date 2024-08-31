田徑／「跨欄女神」羅佩琳尋求突破！力拼2026名古屋亞運資格

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▲台灣田徑女子400公尺跨欄選手「跨欄女神」羅佩琳，曾經締造全國運動會五連霸的佳績，並於今年六月的臺灣國際田徑公開賽中贏得金牌。（查爾斯運動行銷提供）

▲羅佩琳說：「我覺得自己還能再進步，所以現在放棄我覺得會後悔，我還想要享受進步的那種開心的感覺。」（查爾斯運動行銷提供）

台灣田徑女子400公尺跨欄選手「跨欄女神」羅佩琳，曾經締造全國運動會五連霸的佳績，並於今年六月的臺灣國際田徑公開賽中贏得金牌。年初剛滿30歲的她目前仍在賽道上努力，除了尋求自我突破外，更立下參賽2026名古屋亞運的目標。為了達成目標，她去年開始規劃出國比賽、尋找贊助商、物理治療師協助、進行近視雷射手術等，想為自己再拼一次。羅佩琳是目前極少數的現役女子短距離選手，我國女子短距離選手通常都練到大學或研究所畢業就選擇退役進入職場了，問到為什麼還要繼續練，羅佩琳說：「我覺得自己還能再進步，所以現在放棄我覺得會後悔，我還想要享受進步的那種開心的感覺。」已經畢業超過四年的她，平時會去國小、大專乙組擔任教練，以及排班在餐廳打工以維持平時的訓練，她說：「家人也會擔心我要跑到什麼時候，那也蠻感謝師長們都會介紹教練的工作機會給我，但如果開始工作了就沒辦法訓練，而我現在的生活就當作先練習當教練，不夠的就先吃老本，讓自己再拼一下下。」去年，羅佩琳在臺灣國際田徑公開賽跑出生涯次佳的59.04秒，當下雖然因為無緣杭州亞運的參賽標準而感到失落，但因為成績的提升也讓她有了繼續跑下去的動力，她說：「從年初開始的春季盃、港都盃、大阪木南道孝賽事、臺灣國際田徑公開賽，每一場都跑得比前一場更好，那種感覺真的很開心，也希望未來能繼續突破自己。」在那之後，羅佩琳不但沒有被擊退，甚至更加地積極，她與經紀人一起尋求更多的幫助，這兩年五月都代表萬泰科技公司前往日本大阪參賽，去年底也接受濰視眼科的幫助進行了近視雷射手術，並且由唯心物理治療所的蔡丞哲院長親自給予她身體恢復的幫助。羅佩琳說：「真的很謝謝幫助我的人，像是解決了近視的問題在訓練上真的很有幫助，不過剛開始還是要經歷一段恢復期，但現在看得更清楚，也不用擔心隱形眼鏡噴掉。另外，也謝謝萬泰科技讓我可以再次出國比賽，跟國外選手比的競爭感真的不一樣，大阪比完再回來比臺灣公開賽，心情會更穩定，當然還有感謝小蔡院長對我身體的照顧以及各廠商持續給我裝備上、營養品的支持。沒有這些資源我可能沒辦法堅持下去，要參加2026亞運我必須要突破個人最佳，但我想讓學弟妹們看到，只要有目標、有夢想就努力去拼，一定會有人看到我們的努力並伸出援手，希望自己能成為她們未來的一個參考。」羅佩琳預計今年九月將再度赴日參賽，十月參加兩年一次的全國田徑錦標賽，賽後就結束今年賽季進入冬訓備戰，明年希望能有機會參加更多國際賽事，並將成績逐步提升至2026亞運參賽標準。