美最新PCE通膨數據符合預期！美股道指漲228點　英特爾飆近9.5%

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美國週五公布上個月個人消費支出（PCE）物價指數，結果符合經濟學家預期，再度顯示通膨、物價壓力正在降溫，外界對美國經濟實現「軟著陸」的預期上升，提振美股指數全線走高，道瓊工業指數收漲228點。綜合《CNBC》等外媒報導，PCE指數是聯準會（Fed）高度關注的關鍵通膨指標之一，可能會影響9月的利率決定。而美國7月PCE物價指數上漲了0.2%，與6月未修正的0.1%增幅一致，PCE按年上升2.5%，與預期及前值相同；核心PCE物價指數按年上升2.6%，預期為升2.7%，前值為升2.6%。位於美國紐約的投資公司「Simplify Asset Management」，其首席策略師格林（Michael Green）指出，股市的表現似乎一切都很樂觀，軟著陸的證據越來越多，而聯準會將大幅降息的證據越來越少。30日收盤，美股道瓊指數上漲228.03點，或0.55%，收41563.08點；那斯達克指數上漲197.19點，或1.13%，收17713.62點；標普500指數上漲56.44點，或1.01%，收5648.4點；費城半導體指數上漲129.57點，或2.58%，收5158.82點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）收盤股價反彈1.5%，英特爾（Intel）則預計將推行徹底改革，股價飆升近9.5%，為表現最強的道指成份股。