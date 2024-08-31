開學了！92.5%大學生計畫打工　68%入不敷出

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開學季來了，只是處於通膨時代，生活開銷持續增加，大學生為了分擔家計，開始忙著尋找打工、家教機會，根據人力銀行調查，高達92.5%大學生計畫打工，更有68%入不敷出。根據yes123求職網調查顯示，包含「打工與接家教」，有高達97.8%的大學生表示，曾經「半工半讀過」，而且平均月收入，則落在21310元；不過其中也有10.4%透露，一個月僅賺到「一萬塊(含)以下」。只是對於「半工半讀」所賺到的錢，學生「不滿意」的比例，仍然高達73.4%；等於「滿意」的比例，只有26.6%。即使有超過9成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過本次調查也發現，合計有68.4%的人指出，其實所賺到的錢依舊「不夠用」、「入不敷出」，其中又分成：46.5%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；21.9%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。代表其餘31.6%算是「夠用」的，而且還分成下列這三種狀況：其中20.1%為「剛剛好夠用，不缺錢但也沒有存錢」；8.8%為「還有剩，可以自己存錢」；以及2.7%為「還有剩，甚至可以補貼家用」。整體而言，在這群打工家教族當中，又有45.2%透露，目前「有揹負」就學(助學)貸款，而且平均負擔金額，更高達34.8萬元。對於這些財務壓力更大的「學貸族」，他們估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.9年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有14.1%認為，要花「10年(含)以上」，同時換算下來，等出社會以後，每個月約略要還4915元，將近5000元。對於「半工半讀」的學生來說，還要擔心求職陷阱、糾紛，此次調查就顯示，仍有34.7%的人透露，曾經遭遇過「雇主未依法投保勞保」的情況；還有45.6%則表示，曾經遭遇過「低於基本(最低)工資」的情況。這其中又有46.3%的人，自認自己的角色「比較像打工族、家教族」，而非單純學生身份。