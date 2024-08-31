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馬國畢又改行當搬家工人！出沒林口還5千萬欠債　日薪多少全曝光

記者史平旭／綜合報導

▲藝人馬國畢因沈迷職棒簽賭欠下5000萬的巨款，為還債嘗試過各種工作的他，近日又被目擊改行跑去當搬家工人。（圖／記者林奕如攝影）
▲藝人馬國畢因沈迷職棒簽賭欠下5000萬的巨款，為還債嘗試過各種工作的他，近日又被目擊改行跑去當搬家工人。（圖／記者林奕如攝影）
藝人馬國畢早在10年前因沉迷職棒簽賭，造成妻離子散不說，還欠下5000萬的巨款。為了努力還債，他嘗試過各式各樣的工作，近日有民眾在林口目擊馬國畢又改行跑去當搬家工人，令人相當吃驚。事後，馬國畢也透露，搬家工人確實是自己的「新工作」，不過他也坦言，比起做什麼，能早日還完債務才是最重要的。

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▲馬國畢回應拍攝的照片確實是他本人，同時也分享了近況，表示相當看好這份工作外，還曝光每天的薪資收入。（圖／翻攝自馬國畢臉書）
▲馬國畢回應拍攝的照片確實是他本人，同時也分享了近況，表示相當看好這份工作外，還曝光每天的薪資收入。（圖／翻攝自馬國畢臉書）
根據《TVBS新聞網》報導，馬國畢近日被目擊在林口文化北路一段的某住宅中當搬家工人，被民眾拍下，模樣似乎有點疲倦。馬國畢回應民眾所拍攝的照片確實是他本人，同時也分享了近況，表示自己在好友的介紹下開始從事這份搬家工作，目前已經做了約莫半個月，搬一戶的薪水大約落在1000元至2000元間，按照一天3或4單的接單速度，算下來大概能賺到6000元左右。此外，因林口、新莊一代多有新落成的住家社區，馬國畢也非常看好這份工作未來的發展。

談到演員工作，馬國畢也坦言這是自己從以前做到現在的工作，實在無法割捨，不過雖然一樣有在接戲，但機會卻越來越少。目前仍然肩負600萬債務的他，為了加快賺錢還債的速度，讓家人過上更好的生活，依然會繼續努力工作，嘗試更多兼職。

馬國畢自2013年欠下巨額欠款後，除了本職的演員工作外，還陸續嘗試過早餐店、雞排店、帶貨直播、開計程車等等各式各樣的行業，先前才在印刷場當業務，今年6月出席活動受訪，他說：「不好的都過去了，現在每一步都要很小心，我去看牙科，醫生說我牙齒怎麼歪成這樣？因為我真的是咬牙撐過來的，希望可以趕快無債一身輕，讓家人過好一點的日子。」

▲談到演員工作，馬國畢也坦言實在無法割捨，未來依然會繼續努力想辦法賺錢還債。（圖／馬國畢臉書）
▲談到演員工作，馬國畢也坦言實在無法割捨，未來依然會繼續努力想辦法賺錢還債。（圖／馬國畢臉書）

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