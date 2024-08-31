國泰航空攜手宏碁、中菲行　使用SAF減少碳排放

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國泰航空與宏碁及中菲行國際物流集團攜手展開創新合作，通過使用永續航空燃料（SAF），減少航空業的碳排放，不僅宣示與其供應鏈夥伴緊密合作，也共同實現全球減排目標的承諾。永續航空燃料是一種生物燃料，由可再生資源如植物或動物材料製成，能減少航空業高達 80% 的溫室氣體排放。根據國際航空運輸協會 (IATA) 的數據，SAF 預計能提供航空業到 2050 年達成淨零排放目標所需減排量的 65%。國泰貨運貨運董事歐永棠表示，「我們熱烈歡迎宏碁集團透過與去年加入國泰『企業可持續航空燃油計畫』的中菲行國際物流集團合作，加入計劃。我們深信這種供應鏈合作關係，對於達成我們以及整個航空業界在營運上減少碳排放的長遠目標是不可或缺的。」歐永棠指出，國泰貨運已準備就緒，通過使用可持續航空燃油，支援所有貨運代理和付運商客戶實現其可持續發展目標，並相信這是減少碳排放量及推動航空業邁向更環保的未來其中一個最有效的方式。宏碁企業永續長 Grace Liu 分享「宏碁攜手中菲行推行 SAF 解決方案，是我們 Earthion 永續平台的一部分，旨在應對環境挑戰並推動可持續發展。我們從製造、生產到運輸的每個階段都採取實際行動，減少產品生命週期中的碳排放，並致力於實現 2050 年淨零排放的全球目標。」中菲行國際物流集團空運總裁邱鈞榮強調，「儘管 SAF 因稀缺性而價格較高，但它在減少高達 80% 的溫室氣體排放方面具有顯著優勢。與宏碁和國泰貨運的合作，讓我們共同朝向更綠色、永續的未來邁進。」