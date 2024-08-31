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資深柯黑是她！陳沂4篇舊貼文曝光反被酸　本人：立場一直都一樣

記者楊穎軒／綜合報導

▲陳沂找出自己的舊貼文，強調是資深柯黑，反被網友酸立場飄忽不定。（圖／記者朱永強攝影）
▲陳沂找出自己的舊貼文，強調是資深柯黑，反被網友酸立場飄忽不定。（圖／記者朱永強攝影）
民眾黨主席柯文哲疑似涉入京華城容積率弊案，住家和辦公室遭檢調搜索，被依貪汙圖利罪嫌送辦，網路紅人陳沂昨（30）日翻出自己寫的4篇舊貼文，自詡是資深柯黑，不過同時被網友質疑立場飄忽不定，對此，陳沂反擊：「我立場一直都是一樣。」

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陳沂在粉專放上過去批評柯文哲的發文截圖，2018年稱不滿柯文哲為選舉利益，從原本主張反同改為挺同，「做人不能什麼都想要，太貪心了！」隔年，她再砲轟柯文哲談論同志遊行使用「允許」、「容忍」字眼，大酸是閱讀障礙，2020年又表示，從柯文哲露出真面目後不只講過一次對對方失望，翌年，陳沂自爆當年台北市長選舉投給姚文智，「因為絕對不想投給柯文哲。」

▲政治獻金假帳案延燒，柯文哲宣布請假黨主席3個月自請調查。（圖／記者朱永強攝，2024.08.30）
▲政治獻金假帳案延燒，民眾黨黨主席柯文哲宣布請假3個月，自請調查。（圖／記者朱永強攝）
▲檢方於今（30）日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲步出家門受訪。（圖／記者朱永強攝影）
▲檢方30日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處，以及台玻大樓的辦公室展開搜索。（圖／記者朱永強攝影）
陳沂稱早就看清柯文哲　反遭吐槽立場換來換去

如今，柯文哲身陷假帳疑雲、京華城弊案，陳沂寫下：「就說我是資深柯黑呀！當我在反柯的時候，還被現在那些恨透柯文哲的人罵慘呢～對了，2018年我在支持姚文智的時候，雞排妹還在挺柯文哲喔！」不忘譏諷宿敵鄭家純。

貼文發布後，不少網友留言：「先知耶」、「丞相起風了」、「館長還在執迷不誤，沂沒去給他上課！」然而，有人酸陳沂的政治立場一直以來曖昧不明，「你們怎麼一下支持這個，一下支持那個立場，換來換去的，讓我這種吃瓜的看得好累！」陳沂回覆：「我立場一直都是一樣的，就是不屬於任何政黨。」

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▲滋事型網紅陳沂自稱是資深柯黑，附上4張過去批評柯文哲的貼文截圖，以資證明。（圖／SWAG提供）

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