資深柯黑是她！陳沂4篇舊貼文曝光反被酸　本人：立場一直都一樣

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▲政治獻金假帳案延燒，民眾黨黨主席柯文哲宣布請假3個月，自請調查。（圖／記者朱永強攝）

▲檢方30日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處，以及台玻大樓的辦公室展開搜索。（圖／記者朱永強攝影）

▲滋事型網紅陳沂自稱是資深柯黑，附上4張過去批評柯文哲的貼文截圖，以資證明。（圖／SWAG提供）

民眾黨主席柯文哲疑似涉入京華城容積率弊案，住家和辦公室遭檢調搜索，被依貪汙圖利罪嫌送辦，網路紅人陳沂昨（30）日翻出自己寫的4篇舊貼文，自詡是資深柯黑，不過同時被網友質疑立場飄忽不定，對此，陳沂反擊：「我立場一直都是一樣。」陳沂在粉專放上過去批評柯文哲的發文截圖，2018年稱不滿柯文哲為選舉利益，從原本主張反同改為挺同，「做人不能什麼都想要，太貪心了！」隔年，她再砲轟柯文哲談論同志遊行使用「允許」、「容忍」字眼，大酸是閱讀障礙，2020年又表示，從柯文哲露出真面目後不只講過一次對對方失望，翌年，陳沂自爆當年台北市長選舉投給姚文智，「因為絕對不想投給柯文哲。」如今，柯文哲身陷假帳疑雲、京華城弊案，陳沂寫下：「就說我是資深柯黑呀！當我在反柯的時候，還被現在那些恨透柯文哲的人罵慘呢～對了，2018年我在支持姚文智的時候，雞排妹還在挺柯文哲喔！」不忘譏諷宿敵鄭家純。貼文發布後，不少網友留言：「先知耶」、「丞相起風了」、「館長還在執迷不誤，沂沒去給他上課！」然而，有人酸陳沂的政治立場一直以來曖昧不明，「你們怎麼一下支持這個，一下支持那個立場，換來換去的，讓我這種吃瓜的看得好累！」陳沂回覆：「我立場一直都是一樣的，就是不屬於任何政黨。」