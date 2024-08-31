柯文哲拒夜間審訊遭逮、聲請提審　律師分析背後盤算

台北市京華城容積弊案延燒，民眾黨主席柯文哲被控涉嫌圖利，31日凌晨移送北檢複訊，卻拒絕夜間偵訊，還試圖起身離開偵查庭，結果遭檢察官當庭諭知逮捕，柯文哲委任律師鄭深元認為程序有瑕疵，已向北院聲請提審，律師何仁崴分析柯陣營背後盤算，涉及提審時間限制。
律師何仁崴接受《NOWnews》訪問時表示，拒絕夜間偵訊是柯的權利，而當庭逮捕是補足後續可羈押程序，否則檢察官將恐師出無名，所以刑事訴訟法賦予檢察官可以諭知當庭逮捕這個權利。
何仁崴律師並說明，政治獻金案，柯文哲某種程度有自認犯罪，不過京華城案相對就複雜得多。至於柯文哲的律師聲請提審，因為有24小時的時間限制，即使檢察官沒問完也一樣，因此柯陣營的盤算應是，壓縮檢察官訊問柯文哲的時間，讓檢察官比較難問到足以羈押的關鍵事項，至於能問到多少就要看檢察官的功力而定。
根據中華民國《提審法》規定，人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審。受聲請法院，於繫屬後二十四小時內，應向逮捕、拘禁之機關發提審票，並即通知該機關之直接上級機關。逮捕、拘禁之機關，應於收受提審票後，二十四小時內將被逮捕、拘禁人解交；如在收受提審票前已將該人移送他機關者，應即回復發提審票之法院，並即將該提審票轉送受移送之機關，由該機關於二十四小時內逕行解交；如法院自行迎提者，應立即交出。法院審查後，認為不應逮捕、拘禁者，應即裁定釋放；認為應予逮捕、拘禁者，以裁定駁回之，並將被逮捕、拘禁人解返原解交之機關。
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何仁崴律師並說明，政治獻金案，柯文哲某種程度有自認犯罪，不過京華城案相對就複雜得多。至於柯文哲的律師聲請提審，因為有24小時的時間限制，即使檢察官沒問完也一樣，因此柯陣營的盤算應是，壓縮檢察官訊問柯文哲的時間，讓檢察官比較難問到足以羈押的關鍵事項，至於能問到多少就要看檢察官的功力而定。
根據中華民國《提審法》規定，人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審。受聲請法院，於繫屬後二十四小時內，應向逮捕、拘禁之機關發提審票，並即通知該機關之直接上級機關。逮捕、拘禁之機關，應於收受提審票後，二十四小時內將被逮捕、拘禁人解交；如在收受提審票前已將該人移送他機關者，應即回復發提審票之法院，並即將該提審票轉送受移送之機關，由該機關於二十四小時內逕行解交；如法院自行迎提者，應立即交出。法院審查後，認為不應逮捕、拘禁者，應即裁定釋放；認為應予逮捕、拘禁者，以裁定駁回之，並將被逮捕、拘禁人解返原解交之機關。
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