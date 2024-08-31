代理教師人力荒釀惡性循環　2大關鍵未改恐持續找嘸人

我是廣告 請繼續往下閱讀

北市議員曾獻瑩近日發文指出，教甄結束後，北市的小學中還有近300名代理教師的缺額，且近4成代理教師還沒取得教師證，影響薪資與發展。北市教育局回應，有提供多項因應策略，民團則指出，現行整體代理教師比例過高、教師職業吸引力下降，這些問題如果沒有從此刻開始改善，未來就算是正式的教師職缺，也將會面臨找不到人的困境。曾獻瑩指出，教甄結束後，北市的小學中還有近300名代理教師的缺額，更令人擔憂的是，代理教師中，竟有近4成還沒有取得教師證，但沒有教師證，他們無法參加教甄考試，無法成為正式教師，這對他們的職業生涯來說是個巨大的瓶頸。曾獻瑩認為，教育局應加強與各校人事單位的合作，確保這些政策變動能順利落實，避免因為溝通不暢而損害教師的權益。此外，台北市立大學也應該考慮開設學士後教育學分班，提供更多靈活的進修途徑，讓代理教師能夠在兼顧工作的同時，進一步提升自己的專業能力。對此，北市教育局表示，未來將因為少子化趨勢減班，對師資需求量也會隨之降低，針對代理教師或新進教師，教育局也提供了多項因應策略。全教總分析，代理教師難以聘任，實際上有兩大關鍵，包含整體代理教師比例過高、教師職業吸引力下降，穩定師資對於教育現場的重要性，是顯而易見的道理，當前應該要持續提高法定員額與促進合理穩定聘任關係，才能確保師資永續，若這些問題沒有從此刻開始改善，未來就算是正式的教師職缺，也將會面臨找不到人的困境。