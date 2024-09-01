本周咖啡優惠！7-11咖啡「買7送7可寄杯」限今天　星巴克買一送一

9月正式展開，不能錯過兩大超商每月1號限定的咖啡優惠，7-11限今（1）日精品美式、精品馥芮白寄杯買7送7；全家便利商店今天特濃美式、特濃拿鐵寄杯買3送3；星巴克買一送一緊接著在周一、周二接棒。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（9月1日至9月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限9月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍門市｜即日起至9月1日
◾優格好多青茶／冰珍珠椰果四季春2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP｜限9月1日 10:00開賣（限全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜8月28日至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜8月21日至12月31日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜8月21日至9月17日
◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
抓住夏天尾巴，星巴克本周限時周一、周二兩天（9月2日、3日），當天上午11時至晚間8時到全台門市，指定特大杯買一送一，優惠活動品項包括：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵（含特選）、馥列白（含特選）、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）
◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）
◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）
🟡美廉社
📍門市｜8月29日至9月1日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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📍APP｜限9月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍門市｜即日起至9月1日
◾優格好多青茶／冰珍珠椰果四季春2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP｜限9月1日 10:00開賣（限全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜8月28日至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜8月21日至12月31日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜8月21日至9月17日
◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
抓住夏天尾巴，星巴克本周限時周一、周二兩天（9月2日、3日），當天上午11時至晚間8時到全台門市，指定特大杯買一送一，優惠活動品項包括：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵（含特選）、馥列白（含特選）、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）
◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）
◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）
🟡美廉社
📍門市｜8月29日至9月1日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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