本周咖啡優惠！7-11咖啡「買7送7可寄杯」限今天　星巴克買一送一

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▲7-11限9月1日在APP推出大杯精品美式、大杯精品馥芮白買7送7。（圖／業者提供）

▲7-11門市周日有指定飲品2杯88元。（圖／業者提供）

▲7-11門市指定飲品第2杯10元，精品生椰厚拿鐵2杯160元。（圖／業者提供）

▲組合原價120元的「精品咖啡＋歐式麵包」，寄件優惠平均每組75元，相當於6.3折。（圖／業者提供）

▲購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

▲全家9月1日線上寄杯有特濃咖啡買3送3，但限全盈+PAY支付。（圖／業者提供）

▲全家門市到周日指定飲品第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家私品茶有白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）

▲全家私品茶有指定飲品任選第2杯10元。（圖／業者提供）

▲星巴克9月2日、3日限時兩天，當天上午11時至晚間8時指定特大杯買一送一。（圖／業者提供）

▲萊爾富祭出咖啡99杯優惠價。（圖／業者提供）

▲OK超商門市會員憑條碼享優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社至9月1日美式、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）

9月正式展開，不能錯過兩大超商每月1號限定的咖啡優惠，7-11限今（1）日精品美式、精品馥芮白寄杯買7送7；全家便利商店今天特濃美式、特濃拿鐵寄杯買3送3；星巴克買一送一緊接著在周一、周二接棒。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（9月1日至9月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾優格好多青茶／冰珍珠椰果四季春2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）抓住夏天尾巴，星巴克本周限時周一、周二兩天（9月2日、3日），當天上午11時至晚間8時到全台門市，指定特大杯買一送一，優惠活動品項包括：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵（含特選）、馥列白（含特選）、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）