(G)I-DLE舒華梳爆炸頭「造型師傻眼」　台上仙女台下瘋婆笑翻粉絲

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▲不同於舞台上仙女般的造型，下了舞台後的舒華又變回不拘小節的模樣，一口氣曬出7張頂著一頭爆炸頭蓬髮的自拍。（圖／yeh.shaa_ IG、葉懷楓 微博）

▲舒華「死亡視角」的自拍也讓粉絲們爆笑留言提醒：「妳是女明星啊！」。（圖／yeh.shaa_ IG）

▲其實造型師和(G)I-DLE的關係相當融洽，私下也常互虧打鬧。（圖／宋雨琦 微博）

由薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華組成的南韓人氣女團(G)I-DLE，於今年8月初再次展開最新一輪的世界巡演，結束首爾首站的成員們也來到香港連唱三天，不只演唱了容祖兒的代表作〈我的驕傲〉，其中台灣籍成員舒華的SOLO舞台也換了不同的新髮型，優雅的盤起長髮秀出美背，被粉絲們狂讚：「根本就是仙女下凡」、「也太美了這個造型好像公主！」不過下了舞台的舒華，「做回自己」接連曬出好幾張爆炸頭亂髮的自拍，讓造型師忍不住傻眼外，也笑翻一眾粉絲。近日剛結束的香港場中，舒華帶來了南非女歌手Tyla〈Water〉的SOLO舞台，舞台上的她穿著單肩背心配上皮草短裙，還挽起了一頭秀髮，曬出纖細雪白的身體線條，模樣既性感又清純。最後一段濕身淋雨的表演更是廣受好評，讓各國粉絲都相當期待能看到火辣的舒華。不過，下了舞台後的舒華又變回不拘小節的模樣，重新「做回自己」一口氣曬出7張頂著一頭爆炸頭蓬髮的自拍，其中一張更是從下往上的「鼻孔自拍」同時配文寫下：「演唱會結束後把頭髮散開才自拍，但還是很漂亮吧！」的自戀文案。看看謎之角度與神奇髮型，也讓粉絲哭笑不得的留言：「妳是女明星啊！」相當無言的造型師也不忍了，趕緊撇清關係，說明明叫舒華上傳了漂亮髮型的照片，最後怎麼還是選這種，還轉發貼文預告怒喊：「我會報仇的！」雖然看造型師的文字跟表情寫滿無言，但其實她們和(G)I-DLE的關係相當融洽，也很熟悉彼此，時常在鏡頭前面嬉戲打鬧，有粉絲去(G)I-DLE同款化妝工作室做造型時，造型師老師們也常不吝分享成員們的溫馨小故事。看到舒華自由奔放的模樣和造型師無奈的神情，粉絲也忍不住喊話工作人員們實在是辛苦了。