SCFI再度走低、美西線逆勢走高！業者：預估中國十一長假需求出籠

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運價再度走低！上海航交所昨（30）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌134.25點至2963.38點，跌幅4.33%，失守3000美元關卡。其中歐洲線跌幅最大、將近12%，不過美西線卻逆勢走高，本週上漲逾3%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為3876美元，較前期減少524美元、跌幅11.91%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為4083美元，較前期減少404美元，跌幅9.89%；美西線每FEU（40呎櫃）為6104美元，較前期增加185美元、漲幅3.11%，呈現回漲，並站回6000美元關卡；美東線每FEU（40呎櫃）為8439美元，較前期減少107美元，跌幅1.27%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1756美元，較前期減少213美元，跌幅10.82%；南美線（桑托斯）每箱運價7698美元、較前期增加136美元，漲幅1.8%；東南亞線（新加坡）每箱運價497美元、較前期減少49美元，跌幅8.63%。攬貨業者分析，因為貨量不足，加上新造船持續加入市場，市場也逐漸進入淡季，加拿大鐵路工人與印度碼頭工人罷工問題都已化解，運價整體趨勢看跌，除非美國東岸真的發生罷工事件。業者分析，今年以來SCFI漲幅較去年同期大漲，今年7月平均指數約3600點，跟去年同期間7、8月的977點及1030點相比，都呈現倍數的增幅；雖然指數、運價近期略為下滑，仍處於相對的高點，尤其，中國十一長假期需求即將出籠，預期會出現一波出貨潮。而針對近期運價指數持續走跌，台華投控董事長顏益財最新表示，只要上海出口貨櫃運價指數SCFI不跌破2000點的防線，航商還是照賺，若是跌破1500點成本線，才需要緊張。另外點出美東碼頭勞資談判，因為美國大選因素之下，引發罷工的可能性高，只要罷工兩週，可能需要2~3個月才能恢復正常。