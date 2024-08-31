百年首次建醮　台中大甲文昌祠祈安圓醮大典登場

▲大甲文昌祠祈安圓醮大典流程表(圖／民政局提供2024.8.31)

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建廟迄今約140年的市定古蹟「大甲文昌祠」，於105年至108年展開修復，109年修復竣工，今年依民間習俗訂於9月3日至6日(農曆八月初一至初四)舉辦「甲辰年二朝宿啟祈安圓醮大典」。民政局長吳世瑋表示，此次醮典為文昌祠創建百年來難得一見的盛大醮典，一連4天舉行豎立燈篙、啟請發表及酬謝三界等科儀，藉此酬謝神恩祈求眾神庇佑風調雨順。吳世瑋指出，大甲文昌祠創建於清光緒13年（西元1887年），是座三開間、兩進兩廊，左右帶護龍的殿堂式四合院祠宇建築，正殿主祀文昌帝君、朱熹、韓愈、魁星諸神，旁祀至聖先師孔子，為地方重要的信仰中心。走過百年歲月，經歷地震等災害，有漏水、屋頂塌陷等問題，於105年至108年展開屋頂翻修、剪黏重塑仿作、牆體補強等修復作業，並於109年完成修復，同時舉行入火安座儀式，今年則依民間習俗辦理圓醮活動，歡迎市民朋友前往體驗，一窺大甲深厚的傳統民俗文化。大甲區長顏金源表示，此次祈安圓醮大典於9月3日正式展開，首場科儀為「預告上蒼」，並豎立燈篙恭迎三界神祇前來賜福信眾；9月4日則前往大甲鎮瀾宮、北門福德祠、大甲城隍廟及日南慈德宮「請神入壇」，邀請神尊鑑醮；9月5日子時辦理「引鼓入醮」，象徵醮壇科儀正式開始；9月6日辦理「酬謝三界」及「普度開香」，普度預計於當日下午4時辦理，歡迎民眾自備普品前往。公所此次也特別邀請在地文史工作者詳細記錄醮典過程，透過文字與影音的留存，豐富在地文史資料，落實文化保存。大甲區公所說，市府經濟發展局響應活動熱潮，與大甲蔣公路觀光夜市攜手推「祈安踩街趣」活動，9月6日上午11時開始，民眾至蔣公路夜市與大甲文昌祠領取活動DM並蒐集2枚戳章，於當日下午6時前完成，即可至A+炸食美饌攤位領取「50元夜市抵用券」，限量600份、換完為止，且該夜市所屬會員攤位皆可使用。大甲區公所提醒，9月2日下午13時至9月7日中午12時，雁門路(民權路至文武路)將實施交通管制，建議民眾利用大眾交通運輸工具前往活動會場，民眾搭乘火車，於大甲火車站下車後步行10分鐘即可抵達；搭乘公車，則有154、651、658、92等8條路線，並在「文昌祠站」下車；自行開車民眾，可將車輛停放於周邊的文武停車場、文昌地下停車場等，再步行前往會場。