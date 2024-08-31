今日必吃／「好吃到舌頭吞下去」！大巨蛋隱藏版餐廳　名人狂推

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▲「吞舌菜」其實僅是以素雞加上香菇、毛豆、木耳等，簡單地加上蠔油、醬油煨燒成，味道卻極佳。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「河南捲捲」做工細緻，也是道坊間少見的特殊菜餚。（圖／記者葉盛耀攝）

▲金牌脆皮雞果真有著相當薄脆的外皮，口感令人驚艷。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「白切牛肉」香軟而夠味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「火腿煨豬腳」也是別的地方吃不到的特色菜，鹹鮮好吃。（圖／記者葉盛耀攝）

如果在網路上搜尋一道名為「吞舌菜」的菜餚，定會出現鼎珍坊這家店，這道店裡的招牌菜「私房砂鍋吞舌菜」相當有名，但其實僅是以素雞加上香菇、筍子、腐皮、毛豆、木耳等，簡單地加上蠔油、醬油、紹興酒等煨燒成，看似全是素菜，吃起來卻非淡而無味，鮮爽噴香，尤其素雞的油潤與Q軟最是美味，也難怪被封為「好吃到你差點把舌頭一起吞下去」。「鼎珍坊」原本的老闆兼主廚據說年紀已大，所以店面大多交給兒子張嘉銘經營，傳承下來相當多私房菜，像是「河南捲捲」也相當特殊，薄麵皮裡捲入豬肉、粉絲等配料再蒸過，吃時沾上特製醬，好似越南春捲，但風味大相徑庭，同樣清爽美味。「金牌脆雞」更來此必點，發亮的雞皮又薄又酥脆，裡頭的肉質噴香多汁，就連雞胸部位也不會柴。而「白切牛肉」每一片都連肉帶筋，燉煮時間肯定相當久，才會柔嫩又夠味，清雅甜美，據說用的可是溫體牛，非冷凍牛，才能有如此鮮甜味。外觀看似淡雅卻十足有味的還有「火腿煨豬腳」主要材料只有火腿和豬腳，據說同樣煨上好幾小時，白到透亮的豬腳，吸收了金華火腿的精華，味道鹹鮮且絲毫不油膩。許多人都覺得鼎珍坊餐點價格不便宜，但那是因為大多都是手工菜，用料也實在，且每道菜份量大，所以建議可以多點人一起來品嚐，也相對地更好點菜，多幾張嘴就更方便多吃到幾道菜。台北市大安區光復南路180巷8號02-2781-2518：11:30~14:30、17:30~21:30