柯文哲遭當庭逮捕！台北地院駁回提審聲請　下午3點重開偵查庭

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▲柯文哲因捲入京華城案，昨天被移送北檢複訊。（圖／記者林調遜攝）

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，日前遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並帶回訊問，但由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回，對此，今（31）日下午3時北檢重開偵查庭，詳細情形還有待進一步釐清。據了解，由於柯文哲拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。事後柯文哲向法院提審，今天上午台北地院審理後裁定駁回，對此，柯委任律師鄭深元受訪質疑，檢方訊問內容皆是關於木可與政治獻金的問題，在柯文哲拒絕夜間偵訊後，檢方就以「涉犯京華城圖利罪」為由，當庭諭知逮捕，也就是說「問Ａ案、用Ｂ案進行逮捕」，對於台北地院的裁定，將會在審慎考量後，提出抗告。