目黑蓮病倒無法下床！真相是被霸凌　劇組難過：他曾發出求救信號

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▲目黑蓮（前排左2）隸屬星達拓娛樂，是Snow Man的成員之一。（圖／Snow Man X）

▲▼《silent》（上）是捧紅目黑蓮的戲劇，原班人馬編劇和導演再合作，推出月9劇《海的開始》（圖／silent、海的開始X）

▲目黑蓮被《海的開始》劇組人員言語霸凌、摔劇本，身心負荷不了而生病。（圖／翻攝《女性SEVEN》）

▲目黑蓮（左）已重返《海的開始》拍攝，目前劇組狀況已沒那麼嚴重。（圖／海的開始X）

日本星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下大勢男團Snow Man的人氣成員目黑蓮，近日趕拍月9劇（富士電視台週一晚間9點的連續劇）《海的開始》拍到生大病、無法下床吃不下飯，週刊《女性SEVEN》報導他是跟劇組產生誤會，被工作人員言語霸凌，身心負荷不了才會病倒，不過電視台跟劇組已出面解釋，一切都是誤會，目黑蓮也已經重返工作崗位。目黑蓮今年27歲，2010年國中2年級的他加入傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂），一開始是參演電視劇當配角，還擔任過「嵐ARASHI」的伴舞，透過表演、當模特兒等工作累積經驗，並在大學畢業的隔年2020年，以男團Snow Man的成員身分出道。他在2021年參演師兄木村拓哉的電視劇《教場2》再廣被大眾認識，同年和同門的「浪花男子」成員道枝駿佑共同主演BL劇《被擦掉的初戀》聲名大噪；真正讓他廣被亞洲觀眾熟知的，就是和川口春奈主演戲劇《silent》，他在劇中飾演罹患「喪失聽力」的佐倉想，沒有台詞的演技備受肯定，奠定男一地位。目黑蓮近年大走紅，除了日本音樂、戲劇等領域的工作不斷，也常飛至國外參加時尚活動，忙得不可開交，於是在8月15日累出病來，消息拖到21日才公諸於世；他主演的《海的開始》工作人員就表示：「現在回想起來，雖然有人察覺到目黑蓮的異樣，但不僅沒支持他，反而表現出諷刺的態度。令人後悔的是，當時我們沒能夠做些什麼來幫助他，明明他早就發出了求救信號……」原來，目黑蓮之所以會生病，是因為在趕拍中的《海的開始》片場感到極大壓力和「無形的霸凌」，因為《海的開始》是讓他大紅的《silent》的編劇生方美久、導演風間太樹&高野舞等人的作品，所以目黑蓮基於信任決定出演，但礙於事業繁忙，無法好好演繹角色，工作人員說：「目黑蓮休養的原因之一，可能是因為拍攝現場的疲憊達到極限。由於要兼顧團體活動和演員工作，本就有著艱難行程的他，還要顧及周圍的一切，這樣一來，再怎麼認真工作的目黑蓮也難免崩潰」。工作人員加碼說道，就連67歲的資深演員大竹忍都受不了《海的開始》的工時過長，「這部劇的製作團隊執念強烈，演出上有很多鏡頭要切換，因此拍攝時間很長，導致常常會拍到深夜。扮演重要角色的大竹忍也不得不面對這種日程安排，她經常抱怨『為什麼拍這麼久！』這樣的話，有時甚至會和製作高層發生口角」。除了拍攝工時長，出演者還面臨其他問題，「由於涉及疾病、懷孕、流產等敏感主題，每個角色都不容易演繹，有村架純在拍攝中期也變得很敏感，曾一度陷入『我能做到嗎』的疑惑。」由於在《silent》中，工作團隊都知道目黑蓮是敏感的演員，所以這次拍攝也知道，他要花時間才能發揮長處拍攝，「但是比起前作，目黑蓮現在的行程更加繁忙，他的拍攝時間有限，現場的時間壓力非常大，當目黑蓮無法順利演譯時，有些工作人員就會開始用目黑蓮能聽見的聲音大聲抱怨，比如『月岡夏（目黑蓮飾演角色）的拍攝一定會超過午夜12點』或『明明沒時間了，他又要對行程表提出異議了嗎？』，有些氣憤的工作人員還會把劇本摔在地上，現場充滿敵意，在這樣的環境下，精神上受到壓迫的目黑蓮休息時就會躲到車裡，他還因為這樣的行為，遭到周邊冷眼看待。」目黑蓮最終不堪壓力病倒，工作人員表示：「據說他到了無法下床、站不起來、無法進食的地步，他有去醫院接受了詳細檢查，但具體病情尚未公開。」過了2週休養，責任感強的目黑蓮已重返現場拍攝，他在片場努力擠出微笑，「但實際上，他可能還沒完全恢復到可以復出的狀態，給人像是『他是拚盡全力來到現場』的感覺」工作人員對此說道。《海的開始》相關人員跟電視台都否認目黑蓮遭到霸凌：「並不是某個人的錯，將目黑蓮推向疲憊不堪的真正原因，應該是拍攝現場的氣氛。現在大家都有了互相支持的想法，共同致力於順利完成12集。」該劇的拍攝保證不會受影響，會如期拍完，不會延期、順利播出。