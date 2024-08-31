王淨被質疑沒在挑劇本！今首現身回應　自曝：想註銷Threads了

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▲陳柏霖（左二）是唯一沒穿水手服的演員，他笑說自己穿不下。（圖／記者朱祖儀攝）

女星王淨是台灣新生代大勢女演員，影視作品多產，近期不僅電影《鬼才之道》正在熱映，同時《正港分局》也在熱播當中，沒想到卻有網友認為，她沒挑劇本。對此，她不僅在社群上回應「有耶」，今（31）日出席《鬼才之道》活動，也正面回應，強調自己真的有挑劇本，而當時在社群上的說法，也不是霸氣回應，只是如實說出自己的想法；另外，她也認為現在社群平台太多，考慮要註銷Threads。近期王淨宣傳行程相當忙碌，不僅有《鬼才之道》的宣傳，《正港分局》也在熱播中，在大小螢幕都可以看到她的表現。沒想到有網友在Threads上提出質疑，「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」該貼文釣出王淨本人回應「有耶」；先前和她合作電影《月老》的柯震東也力挺表示，「妳也在每部戲都為自己努力了！管那些沒建設性的酸言酸語幹嘛（有建設性的不算）！繼續當最好的妳啦」，更稱讚王淨真的很棒，就是因為她很會挑劇本，又都是挑選有進入大眾視野的戲，才會有每部都是王淨的感覺。由於《鬼才之道》票房持續增加中，今日導演劉漢強以及演員陳柏霖、王淨、姚以緹、百白、 瘦瘦等人，都現身西門町電影院和粉絲互動。今日王淨受訪時也回應，之前為了《鬼才之道》宣傳，所以特別辦了Threads，在上面可以看到很多評論和回饋，不過最近考慮要註銷了，因為覺得社群太多，「要這麼多幹嘛？」但她也強調，對於上面的輿論不會太在意，因為社群平台上就是會有輿論，「就是討論的一種。」對於先前有人質疑「是否沒挑劇本？」王淨今日也再次強調，自己真的有挑劇本，之前在社群上的說法也不是霸氣回應，只是想強調自己真的有挑劇本。對此，導演劉漢強也力挺王淨，表示就是肯定王淨才會挑選她來拍攝，如果沒有演技就不會選她了，且之前在《返校》時就覺得對方前途不可限量，且王淨在業界算是年輕一代的演員，表演天分非常好，也不覺得王淨有特別常出現，其實和大家拍片的數量是一樣的，大家也還是可以支持自己喜歡的。而今天眾多演員也重現片中經典的水手服造型，對於再次以角色服裝亮相，王淨感性表示，「從暑假走到開學，上映以來不斷看到好多觀眾看完電影的心 情分享，都好感動，還有很多二創的手繪，我們都好珍惜每一位看過《鬼才之道》的觀眾。」不過陳柏霖是唯一以高校服現身的人，他笑說其實本來也要穿水手服，但今天試穿發現穿不下，只好放棄，所以今天主要以帥氣風格為主。