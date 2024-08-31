吳尊陪女兒看泰勒絲！打地鋪排隊7小時　寵女行徑被狂讚超幸福

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▲作為一個「不掃興」的爸爸，吳尊不只幫女兒備齊所有用品，還和她一起戴上了粉絲手環，讓無數粉絲大讚這種教育方式就是愛的具象化表現。（圖／吳尊 微博）

▲雖然吳尊認為陪女兒一起相當幸福，但也忍不住自嘲自己就是去當助理跟保鑣的。（圖／吳尊 微博）

來自偶像團體「飛輪海」的男星吳尊，與妻子結婚超過20年，感情始終甜蜜如初的兩人，婚後育有13歲女兒NeiNei和10歲兒子Max，愛家的他也曾帶著孩子一起出演綜藝節目。近日吳尊為了滿足女兒NeiNei的追星夢，直接飛去倫敦欣賞泰勒絲的演唱會，甚至陪著她打地鋪、排隊長達7小時，寵女行徑不只讓人大讚，還直接登上微博熱搜。吳尊在昨（30）日晚間，發文分享自己與女兒前往倫敦觀看泰勒絲演唱會的故事，表示NeiNei上學期成績很棒，因此來兌現當初答應獎勵，陪她一起參加泰勒絲最後一場海外巡迴演出。由於歐美國家的音樂節、演唱會等多是「先搶先贏」，因此許多歌迷往往都會提早一天或是一大清早揍去排隊，信守承諾的吳尊早上7點起床吃早餐，為了應付長時間的等待，他還扛起大包小包的生活用品和露營椅才出發。作為「新好爸爸」的吳尊，不只擔任女兒的搬運工，還身兼買午餐、買周邊的工作，在Vlog中吳尊也坦言，這次之所以這麼支持女兒追星，就是看見泰勒絲給NeiNei產生了正面的影響，讓從來不聽歌的她開始唱歌、學習樂器，對吳尊而言，讓孩子對世界產生探索欲才是最重要的。看到他設身處地包容、理解，甚至還融入子女興趣愛好，也引來無數粉絲大讚這種教育方式就是愛的具象化表現，不過誇讚吳尊是好爸爸的同時也不忘虧他：「怎麼像女明星和他的男助理！」吳尊也忍不住自嘲自己就是去當助理跟保鑣的。