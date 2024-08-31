天空驚見血月？日本「伊豆市煙火」詭異照瘋傳　他嚇壞：也拍到了

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▲另一名網友竟也拍出類似的照片，煙火火花散落在天空中，卻不約而同顯現出鮮紅色的形象，整片天空呈現血色爆裂光影。（圖／翻攝自X）

日本夏季經常舉行煙火祭典節目，在夜空中投放各種顏色鮮豔的璀璨煙火。不過，靜岡縣伊豆市煙火大會中，竟有人在拍攝煙火時，捕捉到「異世界景象」，當天另一名民眾也拍到宛如「血月」的場景，詭異照片曝光後，引起眾人熱議。一名日本網友日前在社群平台X上分享，他在靜岡縣伊豆市的煙火大會上，原先想用手機捕捉煙火綻放的瞬間，沒想到事後竟發現，該張照片彷彿異世界的天空，黑洞中湧出鮮紅色的光芒，宛如遊戲裡蟲洞出現的時刻。照片曝光後，短短4天就破21萬人按讚，眾人紛紛驚呼，「黑暗的力量實在太大了」、「好像《鬼滅之刃》的場景」、「一定是時空扭曲了」。原PO坦言，能拍出這種照片，自己都感到十分意外。無獨有偶，當天還有另一名網友，竟也拍出類似的照片，煙火火花散落在天空中，卻不約而同顯現出鮮紅色的形象，整片天空呈現血色爆裂光影，讓不少人笑稱是魔界大門開啟，也像《薩爾達傳說》系列遊戲中的「血月」場景，總之通常都是不祥之兆。但也有內行人推測，應該是當下光色昏暗，再加上過曝的關係，才讓照片出現這種效果，不過這也並非想拍就能拍得出來，確實相當罕見。