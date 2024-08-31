高國輝世壯運參戰高爾夫！爆料胡金龍自願當桿弟　笑回：你太貴了

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2025年雙北世界壯年運動會將在台北舉行，中華職棒富邦悍將今（31）日在新莊主場迎戰中信兄弟，富邦二軍打擊教練、永遠的「棒球情人」高國輝受邀擔任開球嘉賓，並以世壯運宣傳大使身份亮相。本次世壯運高國輝報名參加棒球和高爾夫球兩項目，目標打出進入7字頭成績，順利跨過晉級線，他還爆料胡金龍自願當桿弟。高國輝在退役後依然不忘持續追夢，並利用空閒時間培養第二興趣；不僅在二軍協助年輕選手成長，高國輝也希望藉由世壯運以實際行動鼓勵年滿30歲的運動健將勇敢挑戰，與來自世界各地的頂尖選手較勁。熱愛高爾夫的高國輝，目前個人最佳成績是81桿，他表示，世壯運高爾夫目標就是跨過晉級線，「我是半路出家，我花了一些時間在高爾夫練習上面，我是希望能夠突破，進入7字頭的成績，這是需要跨越的障礙。」雖然是棒球選手出身，高國輝開球距離不成問題，但他強調，準度比距離更為重要，自己在切桿和推桿方面都還需要多加練習。此外，高國輝透露，先前前往日本職棒火腿鬥士二軍進修時，旅日投手孫易磊的翻譯都會相約一起打球，幫助他維持球感；而胡金龍更是打趣表示願意幫忙背球桿，對此高國輝笑稱：「不知道是真的假的？我說不要開玩笑了，你太貴了！」