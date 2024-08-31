德威航空高雄小港飛韓國仁川　訊號異常放棄起飛、18:19順利起飛

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高雄機場再有班機出事！韓籍航空德威航空TW672班次今（31）日下午從高雄飛往韓國仁川，因為訊號異常放棄起飛，自行脫離跑道，滑回停機坪，跑道經巡查正常恢復運作，讓機上172旅客於機上等候。德威航空TW672班次原定今日下午4時5分起飛，預計晚間7時50分抵達首爾仁川國際機場。高雄國際機場透過訊息表示，德威TW672班次因訊號異常放棄起飛，自行脫離跑道，滑回28停機坪，跑道經巡查正常恢復運作，旅客172人目前於機上等候。根據航班資訊德威航空TW672由波音737-800執飛，該班原訂於16:05起飛飛往韓國仁川機場（ICN），受到訊號異常影響放棄起飛，經過排除，已於18:19順利起飛，預計將於22:00飛抵韓國。今日早上國泰航空CX431班機，原定上午11時20起飛，不過傳出傳出滑行中疑似冒出火光，滑回停機坪檢查，機上旅客均安。國泰航空說明，中午原定11點20分由高雄飛往香港的CX431航班，因機械因素而延誤，公司除已安排加大航機運作晚間19:10航班紓運外，也安排友航班機協助運送旅客。目前航機及旅客組員均安全。