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第35屆傳藝金曲獎完整得獎名單／〈江文也紀念專輯〉勇奪2寶座

記者施以慧／綜合報導

▲傳藝金曲獎完整得獎名單出爐，其中由眾多音樂家合力完成的〈傳承與展望－江文也紀念專輯〉成功拿下最佳音樂專輯獎、最佳作曲獎2大寶座。（圖／傳藝金曲獎 臉書）
▲傳藝金曲獎完整得獎名單出爐，其中由眾多音樂家合力完成的〈傳承與展望－江文也紀念專輯〉成功拿下最佳音樂專輯獎、最佳作曲獎2大寶座。（圖／傳藝金曲獎 臉書）
第35屆傳藝金曲獎於今（31）日晚間在台北傳統戲曲中心隆重登場，今年客家相關的作品，就有多達11個獎項入圍，其中傳藝金曲入圍獎項最多的，是由眾多音樂家合力完成的專輯〈傳承與展望－江文也紀念專輯〉，共入圍了5大獎項，其中包含最佳藝術音樂專輯、最佳專輯製作人、最佳演奏、最佳演唱、最佳作曲獎等，讓該專輯在這次典禮上備受矚目，而團隊也不負眾望，拿下最佳藝術音樂專輯獎、最佳作曲獎，實至名歸。

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▲對台灣音樂非常有貢獻的已故聲樂家江文也，過去的作品非常經典，因此被現代音樂家們製作成紀年專輯，沒想到在傳藝金曲獎上奪得2大獎項。（圖／台灣音樂群像影像資料庫）
▲對台灣音樂非常有貢獻的已故聲樂家江文也，過去的作品非常經典，因此被現代音樂家們製作成紀年專輯，沒想到在傳藝金曲獎上奪得2大獎項。（圖／台灣音樂群像影像資料庫）
以下為第35屆傳藝金曲獎完整得獎名單：

特別獎

【音樂類特別獎】駱維道

【戲曲表演類特別獎】邱坤良

音樂類

【最佳作詞獎】曾永義／水調歌頭／《吟詠性情‧歌樂相得─詩詞曲歌唱跨界音樂會》

【最佳編曲獎】鄭光智／民歌採集／《吟詠性情‧歌樂相得─詩詞曲歌唱跨界音樂會》

【最佳作曲獎】顏名秀／孤塵／傳承與展望－江文也紀念專輯

【最佳錄音獎】孫紹庭／聽到噠仔聲就知庄中有大事

【最佳影音出版獎】蘭芳傳／榮興工作坊

【最佳演唱獎】羅惠真／問世間情是何物

【最佳演奏獎】吹笛人室內樂團／吹笛人逍遙遊－當代長笛室內樂精選

【最佳專輯製作人獎】吳榮順／聽到噠仔聲就知庄中有大事

【最佳藝術音樂專輯獎】傳承與展望－江文也紀念專輯／國家表演藝術中心國家交響樂團

【最佳傳統音樂專輯獎】源／臺北市立國樂團

【最佳跨界音樂專輯獎】Voco Novo 爵諾歌手《古早古早Goza Goza》／風潮音樂國際股份有限公司

戲曲表演類

【最佳編劇獎】陳健星／臥龍：永遠的彼日／唐美雲歌仔戲團

【最佳音樂設計獎】鄭榮興、古雨玄／蘭芳傳／榮興客家採茶劇團

【最佳青年演員獎入圍】鄭紫雲／紅喙鬚的少女／挽仙桃劇團

【最佳偶戲主演獎】吳聲杰／得時の夢／臺北木偶劇團

【最佳導演獎】宋厚寬／國姓之鬼／臺北海鷗劇場

【最佳演員獎】陳清河／活捉／國光劇團

【最佳年度作品獎】感謝公主／窮劇場、江之翠劇場

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