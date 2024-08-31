第35屆傳藝金曲獎完整得獎名單／〈江文也紀念專輯〉勇奪2寶座

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對台灣音樂非常有貢獻的已故聲樂家江文也，過去的作品非常經典，因此被現代音樂家們製作成紀年專輯，沒想到在傳藝金曲獎上奪得2大獎項。（圖／台灣音樂群像影像資料庫）

第35屆傳藝金曲獎於今（31）日晚間在台北傳統戲曲中心隆重登場，今年客家相關的作品，就有多達11個獎項入圍，其中傳藝金曲入圍獎項最多的，是由眾多音樂家合力完成的專輯〈傳承與展望－江文也紀念專輯〉，共入圍了5大獎項，其中包含最佳藝術音樂專輯、最佳專輯製作人、最佳演奏、最佳演唱、最佳作曲獎等，讓該專輯在這次典禮上備受矚目，而團隊也不負眾望，拿下最佳藝術音樂專輯獎、最佳作曲獎，實至名歸。【音樂類特別獎】駱維道【戲曲表演類特別獎】邱坤良【最佳作詞獎】曾永義／水調歌頭／《吟詠性情‧歌樂相得─詩詞曲歌唱跨界音樂會》【最佳編曲獎】鄭光智／民歌採集／《吟詠性情‧歌樂相得─詩詞曲歌唱跨界音樂會》【最佳作曲獎】顏名秀／孤塵／傳承與展望－江文也紀念專輯【最佳錄音獎】孫紹庭／聽到噠仔聲就知庄中有大事【最佳影音出版獎】蘭芳傳／榮興工作坊【最佳演唱獎】羅惠真／問世間情是何物【最佳演奏獎】吹笛人室內樂團／吹笛人逍遙遊－當代長笛室內樂精選【最佳專輯製作人獎】吳榮順／聽到噠仔聲就知庄中有大事【最佳藝術音樂專輯獎】傳承與展望－江文也紀念專輯／國家表演藝術中心國家交響樂團【最佳傳統音樂專輯獎】源／臺北市立國樂團【最佳跨界音樂專輯獎】Voco Novo 爵諾歌手《古早古早Goza Goza》／風潮音樂國際股份有限公司【最佳編劇獎】陳健星／臥龍：永遠的彼日／唐美雲歌仔戲團【最佳音樂設計獎】鄭榮興、古雨玄／蘭芳傳／榮興客家採茶劇團【最佳青年演員獎入圍】鄭紫雲／紅喙鬚的少女／挽仙桃劇團【最佳偶戲主演獎】吳聲杰／得時の夢／臺北木偶劇團【最佳導演獎】宋厚寬／國姓之鬼／臺北海鷗劇場【最佳演員獎】陳清河／活捉／國光劇團【最佳年度作品獎】感謝公主／窮劇場、江之翠劇場