雷／《原子少年2》小行星獲「全員保送」！5位淘汰名單曝光他爆哭

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▲本集淘汰名單曝光，其中鑽石星球的陳康平被點名時，隊友當場痛哭。（圖／愛奇藝）

▲積分排名曝光，小行星位居榜首。（圖／愛奇藝）

實境選秀節目《原子少年2》，從上週8月24日首播第1集後大受好評，而今（31）日也迎來第2集，54位小鮮肉以6大星球分團，分別是小行星、克卜勒、鑽石星球、風行者、天狼星、晨之星，而本集殘酷的淘汰賽制，也讓每個人都手心出汗，相當緊張，而綜合評分下，奪得第1名的小行星，成功獲得全員保送的資格。其中鑽石星球的淘汰者被星際導師點出來時，隊友痛哭失聲，現場氛圍相當感傷。和上集一樣，每顆行星在今天的節目中都要登上舞台表演節目，而本集的賽制將以第1集的積分加上本集積分，搭配網路人氣投票，選出第1名的行星，可以獲得全員保送，將不會有任何人被淘汰，而其餘5顆行星都將被淘汰1人。根據上半場積分排名，小行星35.4分、天狼星34.3分、鑽石星球34.3分、風行者33.6分、晨之星33.3分、克卜勒29.3分。而在本集舞台中，幾乎每顆星球都祭出拿手絕活，希望能夠獲得第1名，而其中小行星以青春活力的舞蹈成功拿下第1，獲得91.8分的超高分數，也拿下全員保送，而另外5顆星球，則分別是77.3分的克卜勒成員陳泓儒、88.2分的風行者成員徐紹銘、79.8分的晨之星成員李光銘、78.4分的天狼星成員趙禧，以及88.9分的鑽石星球成員陳康平慘遭淘汰。其中陳康平被點名出來時，隊友當場痛哭失聲，相當崩潰，後續也非常不捨得在後台相擁，HAKU更遺憾表示：「他有很多值得留下來的點，但是他分配到一首他比較不擅長的歌曲。」其他隊友則感概喊話：「愛你哦康平！你永遠是我們9顆水餃的其中1顆。」而下集節目將推出導師合作賽，6大星球將與1名藝人合作，期待可以迸出新火花，而3名導師也將選擇指導星球加入合作，其中歐漢聲選擇鑽石星球，坤達選擇晨之星，喜愛饒舌的健志則是點名在這方面天賦較高的天狼星，另外3顆星球的指定合作藝人「流星導師」將在下集揭曉。8/24起 每週六晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線8/30起 每週五晚間十點｜中視播出8/31起 每週六晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架