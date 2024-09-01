郭彥甫公開聲援？作畫柯文哲大笑經典表情　喊話「祝好運了阿北」

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▲郭彥甫2016年曾經作畫柯文哲咧嘴大笑的肖像。（圖／郭彥甫臉書）

民眾黨主席柯文哲被檢調查出帳戶金流異常，疑似和京華城容積率弊案有關，搜索住家、辦公室後將他以貪汙圖利罪嫌送辦，今（1）日將開庭審理是否羈押禁見，前藝人、畫家郭彥甫分享一段繪製柯文哲肖像的影片，喊話：「祝好運了阿北！」被解讀聲援柯文哲。郭彥甫昨天上午在臉書上傳24秒縮時短片，他在大型畫布上以油彩描繪出柯文哲大笑的模樣，配文寫下：「祝好運了阿北！這表情也算是這十年來經典中的經典，深植人心，不過每條路都一樣，上坡用爬的下坡用衝的。」並標記年分為2016年。貼文發布後，許多網友留言：「真的，代替阿北加油的畫」、「寒蟬效應，敢逆風都是勇者」、「真的要堅持！不畏懼打擊爬上去...有你支持真好」、「謝謝幫忙打氣！」不過也有人憂心，「看著畫好心痛阿北...阿北真的很率直...藝人相挺會被青鳥出征嗎？」針對是否力挺柯文哲，郭彥甫說：「沒有挺不挺的問題，一個具有時代意義的表情用大畫誇張的方式極限，且是2016年的影片，過去已發布過，也不構成作品，只是打底時的遊戲。」有網友表示：「有些人是自作自受，才會跌落神壇作收，因為大家都是凡人，守法是基本原則。」郭彥甫回覆：「沒錯！」