睡醒房子變別人的！台灣也有「可怕地面師」　Netflix神劇演真的

房市／台中人瘋運動？信義房屋：這區運動中心旁最熱

家庭消費中心／綜合報導

▲在地房市專家說明台中市北區房市熱門的原因，包括單價偏低、醫護人員多，還有醫學生的爸媽會搶先布局購買房產。（圖／信義房屋提供）
▲在地房市專家說明台中市北區房市熱門的原因，包括單價偏低、醫護人員多，還有醫學生的爸媽會搶先布局購買房產。（圖／信義房屋提供）
四年一次的奧運甫落幕，帶動大眾運動熱潮。信義房屋針對台中市已啟用的六座國民運動中心進行房市交易量統計，結果發現北區國民運動中心周邊交易量最高，並進一步說明北區房市熱門的原因：單價相對偏低、區域內有百貨、市場、醫院、商圈，生活機能十分完善，且鄰近的中國醫藥大學附設醫院醫護人員多、還有醫學生的爸媽會搶先布局購買房產。

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北區運動中心除了房市交易量最高，同時使用人數也是最多。信義房屋中三區協理方浩銓說明，因北區是早期開發區域，區域內的住宅物件平均屋齡高，因此公設比較低，很多沒有配備健身房等設施，因此民眾前往運動中心比例也高，不只北區居民，也會吸引周邊如北屯區的民眾到這邊運動。

信義房屋北區崇德店店長李欣儒表示，北區商圈成熟、生活機能優良，更有完整學區、醫院、百貨、多個公共設施，雖然平均屋齡偏高、市場上流通的物件多為25年以上的中古屋，但還是令想當北區居民的購屋族趨之若鶩，李欣儒進一步指出，這類物件以2-3房含車位的電梯大樓最搶手，總價約在1000-2000萬以內有機會入手。

另外，北區運動中心就在中國醫附近，居民有不少醫護人員，以及醫學院就讀的學生。醫護人員因工作忙、工時長，相當重視效率，偏好離醫院步行15分鐘內的電梯社區，由於預算較為寬裕，可接受到單價40-50萬的新古屋或50-60萬以上的預售案。另外，還有一個特別的族群：醫學生的家長，考量到孩子需在這裡唸書六到七年，未來也有可能在此任職、成家，因此愛子心切的家長「搶先布局」，先行購入棲身之處，購買的物件也是2-4房的標準型產品。

▲台中市已啟用運動中心周邊房市一覽。（圖／信義房屋提供）
▲台中市已啟用運動中心周邊房市一覽。（圖／信義房屋提供）

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