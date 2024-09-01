房市／信義房屋攜手坪感覺　以美食與觀光帶動地方創生

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「坪感覺」在臉書上的自我分類是「療癒美食餐廳」，提供茶香佳餚、農產商品、並為來訪者規劃坪林特色遊覽，讓來訪者從味覺到身心，感受坪林、並了解這塊土地的美好。創辦人─蔡威德、吳姝嫻從規劃坪林的遊程為起點，獲得2017年信義房屋社區一家個人類楷模獎的肯定與支持，這對非坪林本地的青年致力將心愛的第二家鄉─坪林特色發揚光大。結合自身專業，不斷發展創新商業模式，並串聯更多資源、使品牌能夠永續發展。更發揮影響力、教學相長，希望經驗分享，協助更多有志於地方創生的社區營造工作者得到啟發，使更多社區重新嶄露繁盛風貌。坪林在北勢溪流域，是台灣包種茶的盛產地，以茶葉栽種與茶葉批發販售為主，過去是途經北宜公路的過路人及遊客休憩觀光之地，「茶的故鄉」盛名遠播，在雪山隧道通車之後，卻因喪失地利之便而逐漸衰退，面臨了人口老化、接班斷層等等問題。2013年，來自雲林北港的北科大工業設計所研究生蔡威德，因做研究專題來到坪林，和當時的女友，在關仔嶺生長的吳姝嫻，在深入了解坪林、與在地鄉親互動、「搏感情」的過程中，油然產生對坪林的真心喜愛，畢業後，他們選擇留下，在這裡立業、成家，一待就是超過十年。蔡威德和吳姝嫻在2013年、2017年，陸續成立了「金瓜三號」品牌，「山号整合設計有限公司」，以「茶飲食文化」與「茶旅行體驗」的創新形式，並結合產品設計、農產行銷、專案管理等等，整合在地觀光與產業資源的平台角色，帶領旅人一起認識這塊土地、更吸引更多青年返鄉、或是來到坪林貢獻所長，推動茶鄉坪林轉型重生。2019年，更直接在坪林老街，租下一棟百年古厝打造為茶食空間「坪感覺」，由吳姝嫻運用設計專業，打造清新與傳統特色交融的空間、充滿特色的茶餐點規劃，透過茶創意料理、講座課程、小農產品展售，坪林景點等遊程規劃，讓旅客能夠透過餐飲開始，全方位體驗坪林之美。蔡威德分享，創業本身就不容易，而地方創生的經驗難以複製、又更容易遇到人才不足、空間限制、資金有限等三大難題，等於是在重重困難下還要自行摸索，因此他們不斷開啟多元發展模式，期望提供品牌生生不息的發展動力，努力爭取政府、學校與企業資源，讓更多年輕人願意貢獻自身專長於在地方，也才能創造更多品牌資源，強強聯手，共同在地方創生和品牌發展中找到平衡。蔡威德夫婦和信義房屋的緣分開啟於2017年的《社區一家》計畫，後續也持續與信義房屋保持合作，並擔任由信義房屋支持成立的「台灣地方創生基金會」的客座講者、信義房屋社區一家自製podcast節目嘉賓等等，不但推廣坪林的茶文化、更分享地方創生的珍貴經驗。信義房屋表示：蔡威德和吳姝嫻自發性的想要讓一個社區轉型的心意，催生了品牌發展與地方創生工作，更發揮了「手心向下」精神，將自己將在過程中的所知所感，不吝於提供給其他社區，期盼大家共生共好。信義房屋 在投入「社區一家」的近20年中，深深體會到社區若要永續發展， 產業發展就必須生生不息，因此才催生了「台灣地方創生基金會」的成立，透過結合產、官、學、研、社及新創資源，一同為領域人才培育、資源媒合、商業機制串聯努力，共同為地方創生盡一份心力。