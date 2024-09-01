房市／遠距也能做志工　信義房屋持續四年樂齡筆友情誼

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▲信義房屋志工齊心製作信義LOGO的拼豆鑰匙圈，希望讓筆友長輩們感受到時刻陪伴在身邊的溫暖。（圖／信義房屋提供）

信義房屋早在2007年號召同仁組成信義志工，依照全台社區需求，進入社區服務，提供社區協助與關懷。除了實際前往社區的實體志工服務，更透過書信、線上的形式，與偏鄉長者進行遠距關懷互動；持續4年的花蓮牛犁社區長輩年年收到信義志工的卡片與小禮物，就像多了個孩子關懷，讓生活更加溫暖有意義。自2020年新冠疫情嚴峻時，花蓮豐山村的長輩因位居偏鄉，年輕人口外流，導致社區實體活動停擺，缺乏與外界的互動，信義房屋遂發起「樂齡筆友活動」，由信義志工每月寫信，甚至送上手作小禮物，長輩們也同樣會回饋自己手作的物品或點心，進而牽起跨世代的情誼與互動。負責執行筆友活動的信義房屋業務行政鄭倚庭執行經理表示，將近四年來透過筆友活動，見證了不少同仁的改變與成長，從與長輩的互動交流，培養感情，讓同仁們回到工作職場上時，更能夠設身處地去理解客戶的想法與需求，並提升服務客戶、精進專業的熱情，多了更多以幫助為出發點的服務精神。此外，同仁們在活動過程中也激發出很多新穎的想法，融入所製作的手作禮物中，例如本月製作的信義LOGO拼豆鑰匙圈，就是希望讓長輩們能夠感受到筆友隨時陪伴在身邊的溫暖。和信義房屋共同推動「樂齡筆友活動」的花蓮縣牛犁社區交流發展協會指出，經過近四年的書信往返，逐步深化了長輩與筆友之間的情感連結。隨著活動的推進發現，雖然許多長輩不識字，但在這通訊發達的年代，這並未成為阻礙，反而長輩們都積極參與活動，所以我們協助不識字的長者透過錄影方式表達心聲，使得溝通方式變得更靈活和多元，促使活動形式更加豐富，讓每一次的交流都更有溫度和個性化。此外，長輩們不僅回信，還會親手製作禮物，進一步加深了雙方的情感交流。豐山村的蘇罔市阿嬤就開心地分享到，筆友都會和自己分享最近的生活和工作情況，關心她的身體健康，就像是自己的家人。除此之外，每次都會收到不同的禮物，有次還特地送了親手做了特殊造型的包子，讓大家都很羨慕，認為筆友是個貼心的孩子。參加這個活動後，讓她每天都多了一份期待，期待收到筆友的來信，也期待分享自己的生活點滴。透過這樣的書信來往，讓生活變得更加充實和有意義。相較於長輩獲得關懷與互動對象，投入筆友活動的信義同仁們也獲益良多。台中興進園道店主任陳玉華認為，能夠以書信文字加上小禮物贈送給長輩的來往互動，即便沒有見到面，也能夠拉近人與人之間的情感，就像家人一樣，也期許未來能夠前往社區，實際與這些聯繫以久的筆友見上一面。而在工作方面，因為平時工作就有機會接觸到蠻多長者，覺得能夠更以同理心、溫度去服務客戶，同時帶給自己更積極的熱情與態度，去面對不同身分類型的客戶，提供幫助與服務。從活動開始就參與至今的西屯中港店專案經理孫宜君則表示，在與長輩互動交流過程中，越來越能體會高齡者需要互動、說話對象的重要性，而藉由參與樂齡筆友活動，培養與長者的互動模式，也能夠回過頭來，更懂得關懷家中的長者，貼近他們的需求。甚至可以促進我們跟客戶的互動上更有溫度，不是為了利益為優先考量，而是以關懷、幫助的角度出發去服務客戶，更能體會公司一直以來所秉持的「先義後利」的經營理念。這種跨越世代與距離的互動，不僅為花蓮豐山村的長輩們帶來了寄託和關懷，每月都非常期待筆友的來信，也找到了與長輩們互動時一種新的陪伴方式。同時也為信義同仁帶來許多正面的影響，形成了一個互相成長、互相關懷的良性循環。