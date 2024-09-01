大谷翔平看著球飛！134英呎超高「Moonshot」　球迷：通天閣打法

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大谷翔平連兩戰開轟！在洛杉磯道奇對上亞歷桑納響尾蛇的比賽，他在首局就敲出陽春砲，個人本季第44號全壘打出爐，距離「50轟50盜」又更近了一步。大谷這一發全壘打擊得相當高，最高來到134英呎，直接飛出中外野全壘打牆，也讓不少球迷直言這是一發：「Moonshot」。大谷翔平首局將球掃出中外野，出手後他和捕手都抬頭看向遠方，駐足了一會，球飛到雲深不知處。根據MLB官方數據網站「Baseball savant」的數據，這發飛超高的全壘打的擊球初速為108.9英哩/小時（約時速175.2公里），飛行距離為420英呎（約128.0公尺），擊球角度為35度，高度為134英呎（約40.8公尺）。這一球雖然打得很高，但仍飛出大牆之外，國外討論區也對這特別的一轟議論紛紛：「通天閣打法w」、「又一發Moonshot」、「挑戰最遠的中外野也直接飛出去」、「大谷翔平距離歷史又更近了一步」，諸如MVP、GOAT、現役最佳等呼聲也在評論區不斷出現。在棒球中，Moonshot常被用來形容球飛行的特別高、特別遠，借用登陸月球的形象來描述如此震撼的一擊。而大谷這一球也真的就像要打上月球一樣，點燃球迷們的熱情。大谷連兩戰敲出全壘打，他距離生涯首次單季50轟，只差6發全壘打，以目前的速度，他在賽季結束時預期是52.4支全壘打。他正在穩步朝著「50-50」的目標邁進，即50支全壘打和50個盜壘，這是一項前所未有的壯舉。