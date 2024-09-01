去酒吧也能用虛擬貨幣支付了　PaperPlane支援MaiCoin PAY　

我是廣告 請繼續往下閱讀

致力將酒吧變得更便利、有趣的PaperPlane，也是亞太地區首屈一指的酒吧會員儲值卡系統，近期攜手台灣最大數位資產領導品牌 MaiCoin集團，全新上線MaiCoin PAY加密貨幣支付服務，可於多間亞洲50大酒吧等共約70家頂級合作酒吧，為酒吧愛好者與加密貨幣持有者帶來前所未有的新體驗。目前MaiCoin PAY支援比特幣BTC、以太幣ETH、泰達幣USDT、 美元穩定幣USDC和功能性平台代幣MAX Token等5大主流加密貨幣，為持有者免去將加密貨幣轉換成新台幣的繁瑣程序，掃碼即可完成支付，打破傳統支付的界限，成為消費者便捷的支付工具，同時可享有免手續費和支付回饋等優惠。MaiCoin PAY 也提供商家 API 串接和即時新台幣結算服務，不僅增加支付工具串接靈活度，降低商家的加密貨幣價格波動的風險，透過虛擬貨幣支付應用讓商家提前佈局 Web 3 版圖、搶占市場先機。致敬經典調酒與顛覆酒吧體驗先驅者而誕生的 PaperPlane ，透過虛擬隨行卡打造酒吧會員儲值卡系統，在8個月內累計超過1萬用戶，合作店家涵蓋台灣各縣市最知名、熱門酒吧及銀座、首爾、香港、上海、北京等國際知名城市獲獎酒吧，這次，這次合作與 MaiCoin合作，還推出 9月底前首次使用 MaiCoin PAY 於 PaperPlane 內儲值，並造訪亞洲50大酒吧店等共約70家頂級合作酒吧，不只有12%回饋，還可額外獲得專屬3%會員點數回饋，讓用戶所持有的虛擬貨幣，透過酒吧聯合會員卡與加密貨幣支付的嶄新應用，帶來前所未有的獨特新體驗。MaiCoin集團則為台灣交易量最大，且唯一具備區塊鏈技術公司的數位資產領導品牌，2013年成立，旗下用戶超過百萬，致力透過區塊鏈底層技術與虛擬通貨應用等，推動數位資產主流化，提供大眾安全與多元的選擇，目前主要提供數位資產交易、數位資產延伸產品服務與企業區塊鏈技術應用解決方案服務，服務業務包含 MaiCoin 數位資產買賣平台、MAX 數位資產交易所、AMIS 帳聯網路錢包保管技術與 Qubic 區塊鏈技術整合服務。PaperPlane也致力透過區塊鏈等科技協助全球餐飲業和客戶建立連結，將消費數據所有權和利益從中間人移轉回交易雙方，替用戶透過資訊&現金流建立去中心化身份，整合AR等技術將酒吧虛擬空間打造為廣告與藝術策展空間，創造數據變現的新可能，將利潤回饋給參與的廣告商、酒吧及消費者。