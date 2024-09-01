柯文哲遭聲押！愛莉莎莎IG全黑一片　嘆氣又合掌「希望一切安好」

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▲▼愛莉莎莎發布全黑圖、嘆氣和祈福的符號，被解讀聲援柯文哲。（圖／愛莉莎莎IG）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，傳出檢調掌握700萬元左右來源不明的財產，依貪汙圖利罪嫌將柯文哲送辦，今（1）日將召開羈押庭，裁定最快下午出爐。曾經公開表態支持柯文哲的網紅愛莉莎莎，發布全黑圖片和嘆氣的表情符號，雙手合十說：「希望一切安好！」愛莉莎莎目前在東南亞度假，連日來被網友追問是否聲援柯文哲，她昨天在IG發文寫下：「只希望在台灣的一切安好！」並附上合掌的表情符號，約10小時後，愛莉莎莎再發布一張全黑的動態，放上大口嘆氣的emoji，沒有配上任何文字，連兩篇貼文被聯想是在心疼柯文哲的處境。去年總統大選，愛莉莎莎不但專訪柯文哲、參加民眾黨選前之夜，力挺對方，投票後還轉發開票、計票有爭議的影片，質疑選務人員作票，引發爭議，柯文哲敗選後，她發出全黑圖片，寫道：「真的盡我的全力了，我仍然覺得能支持阿北，是我這一生做過最不會後悔的決定，再給我一次機會，我還是會這樣做！」近日柯文哲身陷假帳疑雲、京華城弊案，大批網友湧入愛莉莎莎的臉書、IG留言：「阿北出事了妳還在玩」、「阿北被抓走，妳不回來幫忙嗎」、「怎麼沒看到妳聲援阿北」、「趕快回來救柯文哲！」她直到昨天才發文疑似洩露心聲。