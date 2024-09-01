農民職災保險傷病給付今起提高　估逾34.1萬人受惠

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農業部修正「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，提高農民職業災害保險傷病給付水準，並自今（1）日生效，在農民繳交保險費不變的前提下，因實際從事農業工作遭遇職業傷病無法工作時可申請傷病給付，前2個月每日金額自476元提高為680元，第2年起每日金額自340元提高至476元，以傷病請領平均日數約40日計算，每案申請金額增加8160元，估影響約34.1萬人受惠。農業部說明，111年5月1日起，勞工職業災害保險及保護法以制定專法的形式，將勞工的職業災害保險規定自勞工保險條例抽離，該法提高勞工職業災害之傷病給付水準，前2個月按被保險人平均月投保薪資發給，第3個月起按被保險人平均月投保薪資70%發給，最長以2年為限，以增進勞工遭遇職業傷病而不能工作期間的經濟生活安全保障。考量農民職業災害保險開辦至今，制度運作穩健，財務收支平衡，復考量不同職域性社會保險給付水準之衡平性，規劃參照勞工職業災害保險傷病給付水準，提高農民職業災害保險之傷病給付水準。這次調整傷病給付水準的方案，經透過近年實際給付案件進行試算評估，短期財務呈現可收支平衡的情形下，可維持現行保險費率；即在農民每月繳交保費15元不變的情況下，就可提高傷病給付保障；調整後，前2個月每日680元，自第3個月到第2年每日476元，以傷病請領平均日數約40日計算，每案申請金額增加8160元。農業部表示，農民職業災害保險自107年11月1日起開始試辦，因採「先傷後病」的原則，在給付項目中參照勞工保險條例的職業災害相關規定提供「傷害給付」，給付水準亦係參照勞工職災制度訂定；被保險人因實際從事農業工作而致傷害不能工作，以致喪失或減少收入，正在治療中者，自不能工作之第4日起發給「傷害給付」，第1年按被保險人當月月投保金額70%發給，如經過1年尚未痊癒者，第2年按被保險人當月月投保金額之50%發給，依當時月投保金額10200元計算，即第1年每日238元，第2年每日170元。110年5月1日起，新增「增給傷害給付」選項，讓農民可依收入、意願自行選擇；即參加原本的「一般傷害給付」者權益不變，選擇參加「增給傷害給付」多繳保費者，第1年每日提高至476元，第2年每日提高至340元，獲得加倍的經濟補償。110年9月10日起，農民職業災害保險進入試辦第2階段，擴大保障範圍，將職業病納入給付範圍，「傷害給付」也調整為「傷病給付」。112年2月10日起，配合農民健康保險提高月投保金額，農民職業災害保險月投保金額也一併提高為20400元，「傷病給付」水準則將全體被保險人一致調整為第1年每日至476元，第2年每日至340元。本次調整，將全體被保險人的「傷病給付」水準調整為前2個月每日680元，自第3個月到第2年每日476元，並自今日實施。農業部統計，至今年6月底，農民職業災害保險已超過34.1萬人加保人，累積給付逾2萬件，自開辦起累積的核付金額逾4.3億。在各項給付中，以領取「傷病給付及就醫津貼」的案件數為大宗，占總核付件數97%，這次提出的調整方案，可讓農民最容易發生的職災給付需求，獲得更完善的保障。