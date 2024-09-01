被質疑台女愛穿瑜伽褲上街！反骨女神翻白眼　回嗆：甘你什麼事

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▲有人日前在社群平台發文討論「台灣常看到有人穿瑜伽褲上街，為何日本看不到」，掀起正反2派看法。（圖／Threads）

▲沒想到貼文曝光後，艾瑞絲也現身留言區回覆，她翻白眼直呼「干你什麼事？」她不敢相信在如今自由的年代，還會有人去評論其他人的穿著。（圖／艾瑞絲Threads）

知名正妹網紅艾瑞絲（Aries）昔日憑藉1段英文試教影片爆紅，成為「最知名的英文老師」，後來加入網紅團體「反骨男孩」一員，更是深受粉絲喜愛。昨（31）日有人發文質疑為何在台灣常常看到女生穿瑜伽褲上街，讓艾瑞絲忍不住翻白眼直呼「干你什麼事，是違法了嗎？」日前有人在threads上發文質問：「台灣常看到有人穿『瑜伽褲』上街，為何日本看不到？」疑似透過爭議性文章，吸引大眾湧入關注討論。貼文曝光後，瞬間掀起正反2派看法，雖然多數人持正面看法，但也有少部分人認為因「觀感問題」穿著瑜伽褲上街不妥。對此，艾瑞絲留言反問原PO：「瑜伽褲怎麼了嗎？是露3點了還是違法嗎？」接著分享自己曾在首爾街上看到身材很好的女生穿著瑜伽褲走在路上，坦言當時還非常羨慕對方屁股很翹。最後艾瑞絲更直言：「穿衣自由的年代了，還在戰這個，別人穿什麼干你什麼事，住海邊喔。」並附上一個大大的翻白眼表情貼圖。留言湧入上百名粉絲按愛心力挺，許多人紛紛認同表示：「要穿什麼是自由吧」、「管他什麼東方還西方，我覺得這樣出門很好看」。