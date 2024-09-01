「表弟」Cousins轉戰中國超三聯賽價碼曝光！中媒：附加要求不少

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▲「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）新賽季動向出爐，將轉戰中國超三聯賽無錫文旅惠汕。（圖／台啤雲豹提供）

前NBA明星中鋒「表弟」DeMarcus Cousins在離開效力多年的NBA舞台後，近年轉戰包括台灣在內等地的職業籃球聯賽，而如今新賽季Cousins的動向也出爐，他確定將加盟中國3v3籃球聯賽無錫文旅惠汕，這也將是表弟生涯首度征戰3v3賽場。而現年34歲的「表弟」DeMarcus Cousins，自從2022賽季結束離開丹佛金塊後，就展開海外征戰的旅途，他先是轉戰波多黎各職籃瓜伊納沃大都會隊，隨後再來到台灣的T1聯盟加盟台啤永豐雲豹，當時也一度掀起「表弟旋風」，根據中媒透露，前CBA球員、現超三聯賽球員稍早指出，，並且他的附帶要求還不少，包括要帶家屬和他的私人團隊一起隨行。目前中國超三聯賽已邁入第3個賽季，規模逐漸壯大，收看人數也越來越多，目前總隊伍數已經多達19支。而東京奧運奪下籃球3v3賽事金牌的拉托維亞好手Nauris Miezis、Lasmanis Karlis，目前也都效力於超三聯賽。