搭到星宇張國煒親駕班機！他嘆「降落技術不行」　 釣出K董回應了

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▲星宇航空董事長張國煒。（圖／台中市政府提供）

星宇航空「K董」張國煒是航空業界少見會親駕飛機的董事長，不少星宇航線首航都是由他親自出場，也成為星宇一大特色。但近期就有民眾上網抱怨，聲稱自己搭到張國煒親駕航班，卻覺得降落技術不佳，沒想到貼文直接引來K董本人，並澄清解釋原因。一位民眾昨（31）日在社群平台Threads上發文分享，自己搭乘星宇航空的班機出國，結果幸運搭到星宇航空董事長張國煒親駕的班機，怎料在飛機降落時，卻感覺到「那個降落技術真的不行」。貼文立刻引發大批網友議論紛紛，而且不久之後，還真的釣出張國煒本人留言回應，「對不起，那是訓練航班，那不是我飛的，帶學員飛，抱歉」，留言一出立刻吸引超過萬名網友按讚，並認為K董超級親民。據《中時新聞網》報導，星宇航空公關表示，張國煒的社群平台都是他親自管理。星宇航空公關指出，該篇PO文留言應該是董事長張國煒親回，雖然不清楚當事人搭的是哪個航班，但旅客的建議都虛心指教，也會持續改進。