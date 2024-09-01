影／差點就翻過牆！勇士外野手「神美技」沒收全壘打　對手全看傻

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勇士外野手「神美技」沒收全壘打！亞特蘭大勇士今（1）日交手費城人，雙方都派出強投應戰，但費城王牌先發Zack Wheeler更勝一籌，協力和牛棚投手以3：0完封勝勇士。此外，比賽7局下半，勇士以0：2落後，輪到費城左外野手Austin Hays打擊，咬中勇士先發Max Fried的1顆72.9英哩曲球，打向中外野深遠方向。眼看即將形成全壘打，在Michael Harris II成功接殺後，包含投手Max Fried以及打者Austin Hays都脫帽向他致意，展現英雄惜英雄的寬闊胸襟。