影／差點就翻過牆！勇士外野手「神美技」沒收全壘打　對手全看傻

勇士外野手「神美技」沒收全壘打！亞特蘭大勇士今（1）日交手費城人，雙方都派出強投應戰，但費城王牌先發Zack Wheeler更勝一籌，協力和牛棚投手以3：0完封勝勇士。此外，勇士中外野手Michael Harris II繳出1記「超美技」守備，差點翻出牆外，仍沒收了全壘打，意外成為強投對決外，本場比賽的最大看點。
躍上牆接球 完成超誇張美技
比賽7局下半，勇士以0：2落後，輪到費城左外野手Austin Hays打擊，咬中勇士先發Max Fried的1顆72.9英哩曲球，打向中外野深遠方向。眼看即將形成全壘打，勇士外野手Michael Harris II沒有放棄追趕，而是直接躍上全壘打牆，用左手支撐著身體，避免失去平衡，並將球接入手套，完成「神美技」守備。
在Michael Harris II成功接殺後，包含投手Max Fried以及打者Austin Hays都脫帽向他致意，展現英雄惜英雄的寬闊胸襟。在打擊部分，Michael Harris II單場共4個打席，敲出1支安打，吞下2次三振，而Max Fried雖然主投7局，僅被敲5支安打，但其中包含2發全壘打，失掉3分，吞下本季第8敗。
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比賽7局下半，勇士以0：2落後，輪到費城左外野手Austin Hays打擊，咬中勇士先發Max Fried的1顆72.9英哩曲球，打向中外野深遠方向。眼看即將形成全壘打，勇士外野手Michael Harris II沒有放棄追趕，而是直接躍上全壘打牆，用左手支撐著身體，避免失去平衡，並將球接入手套，完成「神美技」守備。
在Michael Harris II成功接殺後，包含投手Max Fried以及打者Austin Hays都脫帽向他致意，展現英雄惜英雄的寬闊胸襟。在打擊部分，Michael Harris II單場共4個打席，敲出1支安打，吞下2次三振，而Max Fried雖然主投7局，僅被敲5支安打，但其中包含2發全壘打，失掉3分，吞下本季第8敗。