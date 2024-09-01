三和夜市章魚燒名店改公休兩天！老闆忍痛曝原因：員工要打楓之谷

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▲《新楓之谷》今年夏季迎來，海外職業「墨玄改編」，吸引許多玩家燃燒鍊等。（圖／遊戲橘子）

▲每個星期日，楓之谷遊戲內都有各種加倍活動，因此是玩家重要的遊玩時刻。（圖／翻攝新楓之谷台灣官方粉絲團 ）

近年來餐飲業缺工，成為許多老闆相當苦惱的問題，一間位於三重三和夜市附近的章魚燒名店，近期就宣佈將改為公休兩天，老闆同時也忍痛曝光原因「員工們要玩楓之谷」，完整公告曝光，也被大批玩家狂讚：佛心公司。昨（31）日下午「串博日本正統章魚燒-三重店」老闆突然發出公告，宣布公休時間調整，而主要原因居然是「由於串博三重店的員工，從開店後就越來越少時間打楓之谷，還差點被踢公會」。隨後老闆也煞有其事地創造名句，「古人說：人生就像一場遊戲，所以沒有打遊戲＝沒有人生」，因此忍痛宣布再多公休一天，將店面公休日調整為週日與週一，「讓員工好好去打六轉靈魂雅努斯」。有趣的公告曝光後，立刻在網路社群上瘋傳遞，一票楓之谷玩家狂讚老闆，「佛心公司」、「MS寶狂喜」，而老闆也在留言區苦笑補充，「我只擔心員工跟我說多刷一天不夠，到最後我一個禮拜只開一次」。