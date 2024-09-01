面試官問「我女兒叫你女兒媽」猜我是誰！她神回錄取：看出這特質

三和夜市章魚燒名店改公休兩天！老闆忍痛曝原因：員工要打楓之谷

記者潘毅／綜合報導

▲串博日本正統章魚燒今年5月底才剛在三和夜市附近開幕，短短時間就已經在當地成為名店，更吸引媒體採訪。（圖／翻攝串博日本正統章魚燒-三重店臉書 ）
▲串博日本正統章魚燒今年5月底才剛在三和夜市附近開幕，短短時間就已經在當地成為名店，更吸引媒體採訪。（圖／翻攝串博日本正統章魚燒-三重店臉書 ）
近年來餐飲業缺工，成為許多老闆相當苦惱的問題，一間位於三重三和夜市附近的章魚燒名店，近期就宣佈將改為公休兩天，老闆同時也忍痛曝光原因「員工們要玩楓之谷」，完整公告曝光，也被大批玩家狂讚：佛心公司。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（31）日下午「串博日本正統章魚燒-三重店」老闆突然發出公告，宣布公休時間調整，而主要原因居然是「由於串博三重店的員工，從開店後就越來越少時間打楓之谷，還差點被踢公會」。

▲《新楓之谷》夏季改版第二波，海外職業「墨玄改編」最強武神帥氣登場！
▲《新楓之谷》今年夏季迎來，海外職業「墨玄改編」，吸引許多玩家燃燒鍊等。（圖／遊戲橘子）
隨後老闆也煞有其事地創造名句，「古人說：人生就像一場遊戲，所以沒有打遊戲＝沒有人生」，因此忍痛宣布再多公休一天，將店面公休日調整為週日與週一，「讓員工好好去打六轉靈魂雅努斯」。

▲每個星期日，楓之谷遊戲內都有各種加倍活動，因此是玩家重要的遊玩時刻。（圖／翻攝新楓之谷台灣官方粉絲團 ）
▲每個星期日，楓之谷遊戲內都有各種加倍活動，因此是玩家重要的遊玩時刻。（圖／翻攝新楓之谷台灣官方粉絲團 ）
有趣的公告曝光後，立刻在網路社群上瘋傳遞，一票楓之谷玩家狂讚老闆，「佛心公司」、「MS寶狂喜」，而老闆也在留言區苦笑補充，「我只擔心員工跟我說多刷一天不夠，到最後我一個禮拜只開一次」。


三和夜市被讚台北超強夜市！三重人曝「秘境」打臉：更便宜又好吃

搭到星宇張國煒親駕班機！他嘆「降落技術不行」　 釣出K董回應了

台灣「人行道規劃」進步了！部落客讚：以為是日本　現場畫面曝光

藏壽司扭蛋必中傳說　他實測「3支手機全中」！吉伊卡哇吊飾到手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載