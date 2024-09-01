柯文哲遭當庭逮捕！正妹創《保北之歌》大酸　網憂歌曲恐觸法

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▲網路歌手徐小花改編張懸（焦安溥）的歌曲《寶貝》，取名為《保北之歌》嘲諷柯文哲和陳佩琪。狂酸阿北禁見後，今夜都不好眠。（圖／徐小花Threads）

▲《保北之歌》歌詞內容狂酸柯文哲和他的妻子陳佩琪，影片曝光後，網友紛紛留言笑稱：「太有才！」（圖／徐小花Threads）

▲民眾黨主席柯文哲近期弊案纏身，30日遭到檢方當庭逮捕後，網路上開始出現各種哽圖嘲諷柯文哲以及民眾黨（圖／記者葉政勳攝）

民眾黨主席柯文哲爆出涉及京華城弊案，30日遭檢方當庭逮捕後，網路上也開始出現許多迷因哏圖嘲諷柯文哲。昨（31）日網路歌手徐小花改編張懸（焦安溥）歌曲《寶貝》，寫出一首《保北之歌》大酸柯文哲夫妻，歌曲瞬間在網路爆紅，不過也有人質疑她未經原作者同意，公開翻唱改編他人歌曲恐怕已經觸法。網路歌手徐小花昨日在Threads放上自己在北檢前自彈自唱的影片，並向柯文哲喊話：「我在北檢了，阿北你聽到了嗎？」文中還tag網紅「女神下午茶」一起演唱。徐小花的歌曲內容改編自張懸《寶貝》，歌詞句句諷刺柯文哲和老婆陳佩琪：「我的保北保北，給你一點禁見，讓你今天不好眠，我的小佩小佩，看看那些北檢，讓你見識這世界，啦啦啦啦啦啦我的阿北，倦的時候有小草陪，啦啦啦啦啦啦我的小佩，要你知道倒大霉」。影片曝光後瞬間引發熱議，許多人紛紛留言大讚：「實在太有才了」、「笑死我到底聽了什麼」、「不要把才能浪費在這裡啦！」、「阿北聽完會生無可戀」。不過也有人質疑她未經原唱授權，公開翻唱改編他人歌曲已經觸法：「要不要被版權人找上門而已」、「要指責別人問題之前，最好先確保自己是無瑕的」。