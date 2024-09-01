台師大開發綜合學習資源庫　助學生突破全英語授課挑戰

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國立台灣師範大學積極應對高等教育雙語化挑戰，推出創新的全英語授課（EMI）教學支持系統，不僅專注於提升校內的教學水準，提升課程質量，更將資源輸出至其他雙語夥伴學校，甚至推出了一套綜合性的學生學習資源庫，涵蓋學術寫作專書、專業簡報教學影片及提升聽力與學術素養的Podcast等資源，共同推動全國雙語教育的進步。隨著我國積極推動高等教育雙語化，EMI課程的品質，成為教育界焦點。在此趨勢下，台師大透過英語學術素養中心和EMI教學資源中心的密切合作，推出了一系列專注於學生學習與教師專業成長的創新措施，全面提升EMI課程品質，不僅自我強化，亦將資源共享，進而創造「共好」，成為全國高教機構的標竿。學生面對EMI課堂上的寫作與簡報要求，常有不知從何開始的無助感。針對學生在EMI課程中面臨的挑戰，為了有效幫助學生，臺師大開發一套綜合性的學生學習資源庫。英語學術素養中心主任劉宇挺表示，資源庫包括教導學生如何撰寫學術寫作的英文專書，手把手教導學生有效做專業英文簡報的一系列短影片，以及學生課後聆聽提升學術素養與聽力的podcast等，未來，這些學生的課外EMI自學資源還會繼續擴充，充滿無限可能。台師大也推動EMI師資訓練計劃，參訓教師返國後，可以持續與UT Austin及哥倫比亞大學的專家進行定期線上會議，討論實際教學中遇到的問題。同時，校內也組織了教師社群，讓參訓教師互相交流、分享經驗。為了擴大影響力，RCEMI還創建了EMI教學資源庫和EMI教學支持網絡。