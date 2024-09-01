Jayson Tatum想效仿詹皇「父子同隊」？笑稱：如果可以那會非常酷

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NBA美國職籃波士頓塞爾提克當家球星Jayson Tatum，目前正在中國大陸出席個人球鞋品牌活動，而他也在與球迷的見面會上被問到，自己看到「詹皇」LeBron James與其兒子Bronny James新賽季將聯手替湖人出戰，自己是否會有想和兒子Deuce未來一起打球的念頭，Tatum對此則笑稱，「Jayson Tatum日前啟程前往中國，出席個人球鞋品牌活動，而他也被球迷問到，未來是否會想要和自己現今6歲半的兒子Deuce，父子一同在同隊打球，Tatum對此則回答，「「但是他可以有別的選擇，如果他真的想的話，我不確定那個時候我是否還會在聯盟。」Tatum笑稱。而Jayson Tatum儘管在日前剛結束的巴黎奧運上，並未受到重用，但他後續心態則是抱持得相當好，並坦然接受這一切，Tatum日前受訪時說到，「，對吧？我學會了接受，這就是事情其中的一部分。我會繼續前進，我已經準備好享受賽季開始前的最後幾周，並為新的賽季做好準備。」Tatum如此說到。