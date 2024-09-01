《機智醫生生活》蔡頌和其實超會唱！合體5人幫長髮造型曝光

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▲田美都外型甜美，因演出《機智醫生生活》走紅。（圖／翻攝自田美都IG）

▲曹政奭在實境節目中挑戰100天出專輯。（圖／曹政奭經紀公司IG）

男星曹政奭近來參演實境節目《新人歌手曹政奭》，預計要在100天內出一張正規專輯，節目上請來許多圈內好友助陣，其中在《機智醫生生活》中的5人幫成員田美都、柳演錫、鄭敬淏、金大明合體獻唱，其中田美都一開口讓眾人震驚，因為她在劇中是個大音痴，沒想到卻有著天籟般的嗓音。曹政奭在節目《新人歌手曹政奭》中預計要在100天內出一張正規專輯，還要自己寫歌填詞，請來許多圈內好友幫忙，其中一集《機智醫生生活》5人幫好友也紛紛給他意見，田美都一現身，一頭長直髮讓好友們驚艷，而曹政奭也邀請4人合唱。田美都隨便一哼，聲音中豐富的情感讓曹政奭大讚，「果然是美都，她做什麼都很厲害。」也讓許多觀眾直呼，「天阿沒想到頌和（田美都角色名）唱歌這麼好聽」、「要她演音痴也太為難她了吧」、「超好聽！是回憶」。事實上，田美都是知名音樂劇演員，2006年透過音樂劇《Mr. Mouse》出道，2020年在電視劇《機智醫生生活》首次擔任主演，後來又參演電視劇《三十九》，與孫藝真、金智賢合作，飾演夢想成為演員的演技老師「鄭燦榮」，後來因為癌症病逝，動人又寫實的劇情獲得好評。