九月運勢占卜！憑直覺選一張捕夢網　迎接你的「專屬好運」與建議

揮別了酷暑難耐的八月，這個月雖然天氣依舊炎熱，但開始有涼爽的秋風吹起。透過塔羅牌組合成有意義的巧合，可以凝視我們的內在世界，探索未知。陪伴你釐清紊亂的思緒，做出最適合自己的選擇。名日文化分享「愚人的旅程_黛的占卜空間」塔羅運勢，請憑直覺選一張最有感的捕夢網，一起來看看九月的運勢！並迎接你的「專屬好運」與建議。
名日文化分享塔羅老師愚人的旅程_黛的占卜空間的運勢占卜，首先，請閉上眼睛，花幾秒鐘的時間，讓心靜下來。
準備好後，就可以睜開眼睛，從 A、B、C 三個選項中選出一張最有感覺的牌，讓我們一同來看看九月的運勢！
🪶選擇A的你
這個月的你有點錯估自己的花費，支出比平常還要高些，導致這個月的財務狀況有點緊縮，必須重新檢視自己的消費習慣，是個重新讓自己收支回復平衡的階段。
◾️選擇A的建議
你努力符合社會的期望，去達成他人對你的期待，在這個過程中，你習慣性用物質犒賞自己，用來彌補內心的缺憾與空虛，試著傾聽內心的聲音，尋找真正的目標與意義。
🪶選擇B的你
這個月你會傾向遠離人群，試著透過走入大自然、冥想或是書寫日記，花時間與自己獨處，重新學會傾聽自己的內心，觀照自己的需求，在這段時間裡，你會獲得一段難得的平靜時光。
◾️選擇B的建議
在你的內心深處有個長期壓抑的傷痛，在這個與自己獨處的時期，你能夠以一個相對平穩的狀態，重新去檢視與梳理過去的傷害，並且擁有療癒自我的能力，試著輕輕擁抱它。
🪶選擇C的你
這個月的你理解到，現在的工作無法滿足你的需求，你打算放棄原有的工作，冒著有可能落空的風險，出發去尋找你心中理想的職缺，滿足你對個人職涯的期待。
◾️選擇C的建議
對於職涯發展，你有許多浪漫的想像，但是需要仔細衡量如何化為現實，在夢想與現實當中尋求一個平衡點。當夢想與現實達到一個平衡時，你的想像與規劃才有機會達到落實。
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🪶選擇A的你
這個月的你有點錯估自己的花費，支出比平常還要高些，導致這個月的財務狀況有點緊縮，必須重新檢視自己的消費習慣，是個重新讓自己收支回復平衡的階段。
◾️選擇A的建議
你努力符合社會的期望，去達成他人對你的期待，在這個過程中，你習慣性用物質犒賞自己，用來彌補內心的缺憾與空虛，試著傾聽內心的聲音，尋找真正的目標與意義。
🪶選擇B的你
這個月你會傾向遠離人群，試著透過走入大自然、冥想或是書寫日記，花時間與自己獨處，重新學會傾聽自己的內心，觀照自己的需求，在這段時間裡，你會獲得一段難得的平靜時光。
◾️選擇B的建議
在你的內心深處有個長期壓抑的傷痛，在這個與自己獨處的時期，你能夠以一個相對平穩的狀態，重新去檢視與梳理過去的傷害，並且擁有療癒自我的能力，試著輕輕擁抱它。
🪶選擇C的你
這個月的你理解到，現在的工作無法滿足你的需求，你打算放棄原有的工作，冒著有可能落空的風險，出發去尋找你心中理想的職缺，滿足你對個人職涯的期待。
◾️選擇C的建議
對於職涯發展，你有許多浪漫的想像，但是需要仔細衡量如何化為現實，在夢想與現實當中尋求一個平衡點。當夢想與現實達到一個平衡時，你的想像與規劃才有機會達到落實。