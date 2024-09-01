高凌風兒「小男友曝光」！葛兆恩酒駕被逮怕了：我現在都騎腳踏車

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▲葛兆恩（左）與Nelson紀成澔（右）都是第一次演BL劇。（圖／三立提供）







已故藝人高凌風的兒子葛兆恩6月底酒駕，雖然有找代駕，但因為對方找不到車，他才會自行將車從停車場開出來，停紅綠燈時被員警攔查，今（1）日葛兆恩出席三立VBL系列影集《對立而已》開鏡，他表示現在車都留在家裡，至於有沒有被吊銷駕照？他說，「還在等。」葛兆恩自從酒駕被逮之後表示目前已經戒酒，剛好新戲也要維持身材，而車子現在都放在家裡沒在開，「我現在都騎Ubike。」甚至還想從板橋騎到北市上班，看來是真的嚇到。在《對立而已》戲中葛兆恩有很多需要露身材的劇情，是他目前拍過尺度最大的一次，所以他被要求要積極健身、甚至被禁止吃澱粉、一天只能吃一餐，目前健身成果11天就瘦了5公斤，目前對下顎線最有自信，他笑說，「一個多月前還沒有這個東西。」葛兆恩說劇本後面有一段尺度比較大的戲，雖然劇本沒有寫明白，但導演說可以不一定要照劇本來 ，如果當天感覺到了可以「到另外一個層次」。他自己也說沒有尺度限定，有需要就可以脱，如果真的有裸露戲，可以露屁股，因為有好好練。葛兆恩說，這部戲除了愛情之外，還有很多跟家人之間的親情戲，戲中的角色也有因為照顧家人的掙扎，自己過去的經歷也很能幫助他入戲。對於演出BL劇甚至大尺度的戲，葛兆恩說家裡人很興奮，因為家人都是女生，媽媽也很期待，甚至姊姊也很喜歡看BL劇，他只希望家人不要找他一起看這部戲，因為一起看他會生氣。