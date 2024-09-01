健康管理師當仙姑！陰陽眼「見女鬼同床」怕到不敢睡　脊椎出問題

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▲健康管理師珮薰私下還有仙姑這一斜槓身份。（圖／光意娛樂提供）

▲珮薰錄節目帶九天玄女的神像與桃木七星劍坐鎮。（圖／光意娛樂提供）

健康管理師珮薰常與民眾分享健康管理與營養保健等資訊，而她其實還有個「仙姑」的斜槓身分，為人排難解惑。日前她開設新Podcast節目《珮薰療心癒所》，與聽眾分享自己的奇幻經歷，甚至會開節目也是因為收到神明指示的關係，珮薰笑說，「我收到觀世音菩薩跟玉皇大帝的指示，觀世音菩薩還語重心長的說，需要幫助的人真的太多了，需要新血的加入，後來連瑤池金母都來推動這件事，就覺得不能不做了。」她也分享自已擁有陰陽眼，因此見到女鬼同床，怕到不敢睡，造成脊椎出問題的過去。首集節目錄製時，珮薰先是在錄音室進行淨化祈福，更帶著九天玄女的神像與桃木七星劍坐鎮，以保佑節目錄製順利。珮薰表示，她長大後才發現自己的能力，「我家是開宮廟的，但神明從沒說過我帶天命，所以我從來不知道自己有天命。我們主要的任務，就是幫助神明辦事情、傳遞訊息，而我收到的指令，是渡化眾生、降妖除魔。」從小就看得到鬼的珮薰，小時候每晚都有個發藍綠色光的長髮女鬼，在床前窗戶旁盯著自己，讓她不敢睡覺，還為了背對女鬼，長期側睡而脊椎出問題。雖然後來陰陽眼被關掉稍微緩解，但她仍能感覺到靈體，甚至會胃痛不舒服。直到去年她開始修行，現在可以控制陰陽眼的開關，可以在替人辦事需要時才打開。也因為修行，身上的正氣增加了，鬼不太敢靠近自己，怕被收走，這個多年困擾才被解開。珮薰主要能力之一的通靈，就是觀看每個人的元辰宮與前世今生，去幫忙調解他們的問題。珮薰更幫她丈夫治好長年未癒的腳踝問題，「我先生曾有過很嚴重的摔傷，復原後腳還是會隱隱作痛。有次他真的痛到不行，但去醫院怎麼檢查就是沒問題，一看才發現，因為他某世曾是打仗的士兵，腳被砍掉，所以靈魂一直記得這個傷痛。」直到珮薰幫其丈夫處理後，她先生超驚訝的說腳變輕了。更暌違多年第一次睡覺腳不再痠痛，可以一覺到天亮。