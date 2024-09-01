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陳文杰大幅領先盜壘引爭議！激怒樂天教頭　平野惠一：日職也在意

記者路皓惟/綜合報導

▲台鋼雄鷹外野手陳文杰昨日在9局球隊領先6分下盜壘，觸發棒球潛規則，引發樂天總教練古久保健二不滿。（圖／記者葉政勳攝）
▲台鋼雄鷹外野手陳文杰昨日在9局球隊領先6分下盜壘，觸發棒球潛規則，引發樂天總教練古久保健二不滿。（圖／記者葉政勳攝）
台鋼雄鷹8月31日以11：4痛宰樂天桃猿，但在比賽中卻出現插曲，9局上台鋼領先6分時，陳文杰卻發動盜壘，觸犯棒球潛規則，引發樂天日籍教頭古久保健二不滿，陳文杰也當面致歉。中信兄弟總教練平野惠一今針對此事發表看法，「在這種情況是不該盜壘，但應該是球員當下太專注。」

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昨日台鋼與樂天之戰，比賽進行至9局上，在球隊握有6分領先情況下，陳文杰依舊發動盜壘，古久保口中不斷碎念，似乎非常不能理解陳文杰盜。賽後陳文杰主動道歉，表示當下太過專注，非故意冒犯對手，今日賽前特地向古久保致歉。

針對陳文杰9局大幅領先盜壘的狀況，兄弟教頭平野惠一表示，昨天狀況是樂天一壘手已經沒有守在壘包上，在這種情況下，就不應該盜壘，以防不必要的衝突，日本職棒也相當在意這種事情。

雖然這在棒球屬於不成文的規定，平野也認為在大比分領先時盜壘是不妥當的，但他仍為前子弟兵陳文杰緩頰，「有時候球員在場上非常專注，可能不會特別注意對手的防守位置，這種情況下需要教練或隊友及時提醒。」

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