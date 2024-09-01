劉謙團隊爆食物中毒！發燒、上吐下瀉急送醫　巡演緊急取消

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▲劉謙爆出罹癌消息，沒想到巡演時團隊集體食物中毒。（圖／劉謙微博）

知名魔術師劉謙近來在全國巡演，沒想到8月31日在杭州站發生集體食物中毒的狀況，雖然已經送醫緊急處理，但因為部分主要演員尚未完全恢復，因此演出臨時取消。根據中國媒體報導，有工作人員透露他們因為連續吃了同一家的便當外賣2天，結果在8月30日中午之後，陸續有人出現食物中毒的狀況，發燒、上吐下瀉，有些人是1、2個小時就出現症狀，有些人是半夜才發作，也有嚴重到緊急送醫的。原本預計要照常演出，但因為劉謙最重要的3個助演狀況比較嚴重，只好忍痛延後演出，官方也發出延期舉辦的公告，「原訂於2024年8月31日舉行的杭州站巡演做出延期舉辦的決定，對此給您帶來的不便，我們深感抱歉。」將8月31日的場次延後到9月2日進行，至於食物中毒的原因，主辦方表示已經將剩餘的便當交給相關單位化驗，正在等待結果。48歲魔術師劉謙從台灣綜藝節目發跡，近年事業重心放在對岸，曾經五度受邀登上大陸春晚表演，沒想到卻在上個月傳出他罹患肺腺癌的消息，2月中動完手術的他，恢復狀況良好，劉謙發文報平安，「謝謝大家的關心，我現在好得很，還在巡演中，估計還能再變很久魔術！」結果團隊又爆出食物中毒事件，不少粉絲都要他去改運。