《下一站，幸福》15年了！光晞不能捐血　吳建豪直男反應全網笑哭

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳建豪飾演的光晞是個大直男，不知道為什麼自己不能捐血給小樂。（圖／翻攝自YouTube）

▲許瑋甯（左起）、吳慷仁和安以軒都知道，因為吳建豪是生父，所以不能捐血。（圖／翻攝自YouTube）

▲安以軒（左圖右）婚後淡出螢光幕，吳建豪（右圖）恢復單身，將重心轉往大陸發展。（圖／翻攝自安以軒臉書、愛奇藝微博）

▲吳慷仁已經是影帝。（圖／記者吳翊緁攝）

▲許瑋甯去年以《她和她的她》獲得迷你劇集視后。（圖／記者陳明安）

台灣經典偶像劇《下一站，幸福》2009年播出，由安以軒、吳建豪、許瑋甯、吳慷仁主演，播出時造成轟動，成為台灣週日偶像劇史上平均收視第二名，僅次於《命中注定我愛你》，也捧紅當時還只是男二、女二的吳慷仁、許瑋甯，近來社群平台上不斷流傳該劇輸血片段，當許瑋甯問誰要捐血給小樂（小小彬 飾）時，表示近直系血親不能輸血，吳建豪和吳慷仁搶著捐，安以軒一句，「光晞不能捐！」許瑋甯馬上就懂，但吳建豪仍不解原因，大直男反應讓網友笑爆。《下一站，幸福》播出時造成轟動，其中一段輸血劇情近來被許多網友在Threads上轉發，該劇情講述由小小彬飾演的梁小樂，因為從樓梯上摔下來流血，需要輸血，安以軒飾演媽媽，想捐血給兒子，卻被醫師以茜（許瑋甯 飾）以「直系血親不能捐」回絕。後來在劇中都和安以軒有感情糾葛的吳建豪、吳慷仁都搶著捐，安以軒一句，「光晞不能捐，讓拓也捐！」並對許瑋甯使眼色，許瑋甯馬上就懂，但此時飾演光晞的吳建豪，卻很躁動地在安以軒身後抱怨為什麼自己不能捐，被許多網友笑喊，「真是個大直男」、「他是真的不知道自己是生父」、「以前的偶像劇就是好看啊」。該劇播出時，吳慷仁27歲，許瑋甯才25歲，當時他們都還在演配角，現在一個是金馬影帝，金鐘迷你劇集視后，安以軒則在2017年嫁給澳門德晉集團行政總裁陳榮煉淡出螢光幕，但近來陳榮煉涉嫌非法賭博，正受牢獄之刑，吳建豪則是在2013年和新加坡棕櫚油千金石貞善結婚，2018年離婚。另外，值得一提的是，該劇導演陳慧翎去年11月1日因子宮頸癌病逝，11月底恰好就是金馬獎頒獎典禮，吳慷仁以《富都青年》拿下影帝，他在台上感謝陳慧翎，「此刻我應該比Vanness（吳建豪）還帥了吧！」對陳慧翎當年的挖掘一直感激在心。